Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива на фоне украинских атак на НПЗ, — Bloomberg
Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизельного топлива непосредственными производителями на фоне усиления ударов Украины по российским НПЗ.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Влияние на мировой рынок
Предполагается, что до усиления ударов Россия обеспечивала около 10% мировых поставок дизельного топлива. Продление запрета сократит предложение на глобальном рынке, который уже испытывает дефицит из-за войны на Ближнем Востоке.
Рекордное количество атак
С начала августа Украина не менее 21 раза наносила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это рекордное количество атак за один месяц с начала полномасштабного российского вторжения. Атаки уже вызвали новую волну дефицита бензина в российских регионах.
В Bloomberg напомнили, что Россия ввела ограничения в начале июля в качестве временной меры, а затем продлила их до конца августа. Запрет не касается поставок по межправительственным соглашениям и гуманитарной помощи.
Что предшествовало
- Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.
- Ранее сообщалось, что на фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.
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