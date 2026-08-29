Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива на фоне украинских атак на НПЗ, — Bloomberg

Российское правительство продлило до 30 сентября запрет на экспорт дизельного топлива непосредственными производителями на фоне усиления ударов Украины по российским НПЗ.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Влияние на мировой рынок

Предполагается, что до усиления ударов Россия обеспечивала около 10% мировых поставок дизельного топлива. Продление запрета сократит предложение на глобальном рынке, который уже испытывает дефицит из-за войны на Ближнем Востоке.

Рекордное количество атак

С начала августа Украина не менее 21 раза наносила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это рекордное количество атак за один месяц с начала полномасштабного российского вторжения. Атаки уже вызвали новую волну дефицита бензина в российских регионах.

В Bloomberg напомнили, что Россия ввела ограничения в начале июля в качестве временной меры, а затем продлила их до конца августа. Запрет не касается поставок по межправительственным соглашениям и гуманитарной помощи.

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Что предшествовало

Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

Ранее сообщалось, что на фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.

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