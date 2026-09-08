Жахливу війну в Україні неможливо зупинити без мирних переговорів із Росією, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати за адміністрації Дональда Трампа втручаються у мирні перемовини, оскільки прагнуть покласти край російсько-українській війні, а діалог із Росією є для цього обов'язковим.

Про це він заявив під час заходу, організованого Breitbart News, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява про переговори

"Якщо не вести переговори, то зупинити цю війну неможливо. Я не знаю, до чого призведуть переговори, але знаю одне: якщо ми підемо на тристоронні переговори, США опиняться посередині, оскільки європейці не хочуть брати в них участь", — зазначив Бессент.

Міністр наголосив, що шлях для України все ж існує. Він також додав, що після завершення воєн в Україні та Ірані ринок нафти буде "дуже добре забезпечений".

"Коли розпався СРСР, економіки Польщі та України були однаковими за розміром. Зараз економіка Польщі втричі більша. Якщо Україна зможе належним чином керувати своєю економікою, це може стати потужним стримуючим фактором для росіян", — вважає він.

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Чому втручаються США

Відповідаючи на запитання про те, чи бачить він наближення угоди про припинення війни, Бессент пояснив, що адміністрація Трампа вважала важливою присутність російської делегації на саміті G20, і поставив риторичне запитання, як інакше можна закінчити війну, якщо не вести переговорів.

"Якщо ви не збираєтеся вести переговори, то як ви збираєтеся вирішити цю жахливу війну?" — сказав Бессент. За його словами, дії росіян проти України — "одне з найгірших явищ, які він бачив за все своє життя".

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Візит посланців Трампа в Україну та РФ

Нагадаємо, 6 вересня спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вперше прибули до України. 5 вересня вони перебували у Росії та провели зустріч із диктатором Путіним.

Президент США Дональд Трамп говорив, що Віткофф і Кушнер "везуть із собою пропозицію щодо припинення війни".

Окрім спецпосланців Трампа, в Україні з офіційним візитом перебували представники європейських партнерів — Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський провів зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Зустріч з американськими спецпосланцями включала три раунди перемовин: до другого долучилися радники з нацбезпеки країн Е3 — Німеччини, Франції, Великої Британії.

Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" для тристоронніх мирних переговорів.

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