У найближчі тижні є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів України та РФ, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після переговорів американських представників у Києві та Москві з’явилася можливість відновити мирні переговори між Україною та Росією.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Це дуже складний конфлікт, який триває вже тривалий час. Ми не бачили особливого прогресу з боку жодної зі сторін щодо їхньої готовності йти на поступки, і до цього моменту обидві сторони дотримувалися дуже чітких "червоних ліній". Але цими вихідними відбулися змістовні переговори - як у Києві, так і в Москві, і, сподіваюся, завдяки цьому ми зможемо прокласти шлях уперед, щоб відновити переговори, в яких США завжди були готові відігравати роль посередника", - сказав він.

Рубіо зазначив, що не хоче бути надто оптимістичним, але й не налаштований песимістично.

"На мою думку, протягом найближчих кількох тижнів є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін, адже саме цього й потрібно, щоб покласти край конфлікту – обидві сторони мають погодитися на це", - додав держсекретар США.

На переговорах, сказав Рубіо, були висунуті змістовні ідеї, щодо яких, принаймні вперше, здавалося, з’явилася певна загальна відкритість. Але роботи ще дуже багато.

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Візит посланців Трампа в Україну та РФ

Нагадаємо, 6 вересня спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вперше прибули до України. 5 вересня вони перебували у Росії та провели зустріч із диктатором Путіним.

Президент США Дональд Трамп говорив, що Віткофф і Кушнер "везуть із собою пропозицію щодо припинення війни".

Окрім спецпосланців Трампа, в Україні з офіційним візитом перебували представники європейських партнерів — Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський провів зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Зустріч з американськими спецпосланцями включала три раунди перемовин: до другого долучилися радники з нацбезпеки країн Е3 — Німеччини, Франції, Великої Британії.

Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" для тристоронніх мирних переговорів.

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