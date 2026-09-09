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Новини Мирні перемовини
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У найближчі тижні є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів України та РФ, - Рубіо

Рубіо прокоментував візит Віткоффа та Кушнера до Києва та Москви

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після переговорів американських представників у Києві та Москві з’явилася можливість відновити мирні переговори між Україною та Росією.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Це дуже складний конфлікт, який триває вже тривалий час. Ми не бачили особливого прогресу з боку жодної зі сторін щодо їхньої готовності йти на поступки, і до цього моменту обидві сторони дотримувалися дуже чітких "червоних ліній". Але цими вихідними відбулися змістовні переговори - як у Києві, так і в Москві, і, сподіваюся, завдяки цьому ми зможемо прокласти шлях уперед, щоб відновити переговори, в яких США завжди були готові відігравати роль посередника", - сказав він.

Рубіо зазначив, що не хоче бути надто оптимістичним, але й не налаштований песимістично.

"На мою думку, протягом найближчих кількох тижнів є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін, адже саме цього й потрібно, щоб покласти край конфлікту – обидві сторони мають погодитися на це", - додав держсекретар США.

На переговорах, сказав Рубіо, були висунуті змістовні ідеї, щодо яких, принаймні вперше, здавалося, з’явилася певна загальна відкритість. Але роботи ще дуже багато.

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Візит посланців Трампа в Україну та РФ

  • Нагадаємо, 6 вересня спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вперше прибули до України. 5 вересня вони перебували у Росії та провели зустріч із диктатором Путіним.
  • Президент США Дональд Трамп говорив, що Віткофф і Кушнер "везуть із собою пропозицію щодо припинення війни".
  • Окрім спецпосланців Трампа, в Україні з офіційним візитом перебували представники європейських партнерів — Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський провів зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
  • Зустріч з американськими спецпосланцями включала три раунди перемовин: до другого долучилися радники з нацбезпеки країн Е3 — Німеччини, Франції, Великої Британії.
  • Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" для тристоронніх мирних переговорів.

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Автор: 

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Топ коментарі
+8
Чергова імітація переговорів для трампа і республіканців ,а тим часом ворог знищує Україну.
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09.09.2026 08:54 Відповісти
+6
Виведіть війська з Донбассу - Ніт. Перемовини закінчені.
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09.09.2026 08:41 Відповісти
+5
кубінський мальчик!
слідкуй краще, що б тухлі трампа блистіли, як котячі яйки.
все інше фігня.

а, от був би поряд андрєй єрм., були б постійні обговорення щодо переговорного процесу.
як з саліваном.
теж постійно щось обговорювали. а, ми відступали відступали відступали.....
щось змінилося?
аааа...
нам дозволили палити китайські трусєля на кацапії.
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09.09.2026 08:51 Відповісти

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