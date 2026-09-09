Віткофф, Кушнер і Путін на зустрічі обговорювали поновлення тристоронніх переговорів, - Ушаков
Під час зустрічі спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним обговорювалося можливе поновлення контактів з українською стороною у тристоронньому форматі.
Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо
"Про це йшлося, що можна було б відновити контакти з українською стороною, у тому числі й у тристоронньому форматі. Так, про це була розмова", - сказав Ушаков.
Також зазначається, що Ушаков не відкидає можливості поновлення тристоронніх переговорів РФ-США-Україна в Абу-Дабі.
Візит Віткоффа та Кушнера в Москву
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.
- У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Переговори тривали понад три години.
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
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