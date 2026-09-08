Путін та Трамп провели телефонну розмову: говорили про закінчення війни в Україні
8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє російське державне пропагандистське агенство ТАСС із посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
За словами помічника Путіна, вони обмінялися думками щодо підсумків візитів Віткоффа та Кушнера до Москви та Києва. Телефонна розмова тривала годину, діалог нібито був "конструктивним і відвертим".
Ушаков додав, що Трамп зацікавлений у тому, щоб домогтися прориву у мирному врегулюванні протягом свого президентського терміну. Путін начебто підтримав цю позицію.
"Путін позитивно оцінив посередницькі зусилля США щодо пошуку шляхів вирішення українського конфлікту. А також озвучив Трампу об’єктивний і ґрунтовний аналіз подій, що відбуваються в ході "СВО... Трамп сказав Путіну, що припинення конфлікту в Україні одразу б відкрило перспективи для повного відновлення відносин між РФ і США", — додав радник російського диктатора.
Крім того, лідер Кремля сказав Трампу, що спекуляції щодо "російської загрози" слугують ЄС "прикриттям для посилення підтримки Києва та своїх військових витрат", а сам Путін заявив, що не має ворожих планів щодо Європи.
Остання розмова між Путіним та Трампом була 14 червня 2026 року.
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
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а другий боба педофіл, злодій, що торгує інсайдерською інфою і тд