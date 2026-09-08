Путін та Трамп провели телефонну розмову: говорили про закінчення війни в Україні

8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє російське державне пропагандистське агенство ТАСС із посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

За словами помічника Путіна, вони обмінялися думками щодо підсумків візитів Віткоффа та Кушнера до Москви та Києва. Телефонна розмова тривала годину, діалог нібито був "конструктивним і відвертим".

Ушаков додав, що Трамп зацікавлений у тому, щоб домогтися прориву у мирному врегулюванні протягом свого президентського терміну. Путін начебто підтримав цю позицію.

"Путін позитивно оцінив посередницькі зусилля США щодо пошуку шляхів вирішення українського конфлікту. А також озвучив Трампу об’єктивний і ґрунтовний аналіз подій, що відбуваються в ході "СВО... Трамп сказав Путіну, що припинення конфлікту в Україні одразу б відкрило перспективи для повного відновлення відносин між РФ і США", — додав радник російського диктатора.

Крім того, лідер Кремля сказав Трампу, що спекуляції щодо "російської загрози" слугують ЄС "прикриттям для посилення підтримки Києва та своїх військових витрат", а сам Путін заявив, що не має ворожих планів щодо Європи.

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Остання розмова між Путіним та Трампом була 14 червня 2026 року.

Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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