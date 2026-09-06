Кушнер про зустріч із Путіним у Москві: Обговорили багато ідей

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер прокоментував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, яка відбулася 5 вересня.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після переговорів у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кушнер зазначив, що Стів Віткофф зустрічався із главою Кремля "набагато частіше", ніж він, а також назвав їхню зустріч, яка відбулася напередодні – "дуже конструктивною та змістовною".

"Ми не були в цьому регіоні вже шість місяців, і, очевидно, ситуація розвивається, і ми пообіцяли президенту Зеленському, що наступного разу, коли поїдемо до Росії, ми також завітаємо до України",- сказав американський посадовець.

За словами Кушнера, вони обговорили з Путіним "багато ідей, які досі не спрацювали".

"Ми справді намагалися подумати, які саме елементи необхідні для того тривалого миру, про який ми говорили. І що саме Росія може від цього отримати, що може отримати Україна, і що може отримати світ. І це був дуже плідний діалог",- сказав представник Трампа.

Він додав, що спільно із Віткоффом вважає продуктивним кроком повернення до тристороннього формату перемовин.

"Ми вже провели переговори з обома сторонами, тому розраховуємо на швидкий прогрес у цьому напрямі. Ми запропонували низку нових ідей, які, на мій погляд, сприятимуть процесу, і сподіваємося на їхній подальший розвиток", - сказав Кушнер.

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Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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