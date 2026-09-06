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Новости Визит Уиткоффа в рф Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Кушнер о встрече с Путиным в Москве: Обсудили много идей

Кушнер, Путин

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер прокомментировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, которая состоялась 5 сентября.

Об этом он заявил во время общения с журналистами после переговоров в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали 

Кушнер отметил, что Стив Уиткофф встречался с главой Кремля "гораздо чаще", чем он, а также назвал их встречу, состоявшуюся накануне, "очень конструктивной и содержательной".

"Мы не были в этом регионе уже шесть месяцев, и, очевидно, ситуация развивается, и мы пообещали президенту Зеленскому, что в следующий раз, когда поедем в Россию, мы также посетим Украину", — сказал американский чиновник.

По словам Кушнера, они обсудили с Путиным "множество идей, которые до сих пор не сработали".

"Мы действительно пытались подумать, какие именно элементы необходимы для того прочного мира, о котором мы говорили. И что именно Россия может от этого получить, что может получить Украина, и что может получить мир. И это был очень плодотворный диалог", — сказал представитель Трампа.

Он добавил, что совместно с Уиткоффом считает продуктивным шагом возвращение к трехстороннему формату переговоров.

"Мы уже провели переговоры с обеими сторонами, поэтому рассчитываем на быстрый прогресс в этом направлении. Мы предложили ряд новых идей, которые, на мой взгляд, будут способствовать процессу, и надеемся на их дальнейшее развитие", — сказал Кушнер.

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Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

  • Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
  • В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Переговоры длились более трех часов.

Визит представителей Трампа в Украину 

  • Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
  • Помимо спецпосланцев президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.
  • Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
  • Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Виткоффом и Кушнером.
  • Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полон решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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Автор: 

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Топ комментарии
+12
Головні ідеї - як нап@здити побільше грошей на страхах та стражданнях народів...
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06.09.2026 21:04 Ответить
+9
В Маріуполі теж МИР - вбили 300-400 000 і потім поїхали прямо на їх трупах "смааааатрі как красіво моооорре"
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06.09.2026 21:13 Ответить
+8
Ну идеи ***** с ****** может обсуждать психиатр , сосед по палате в дурке, или такое же самое *****...
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06.09.2026 21:18 Ответить

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