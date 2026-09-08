Путин и Трамп провели телефонный разговор: обсуждали окончание войны в Украине

8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали разговора

По словам помощника Путина, они обменялись мнениями об итогах визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Телефонный разговор длился час, диалог якобы был "конструктивным и откровенным".

Ушаков добавил, что Трамп заинтересован в том, чтобы добиться прорыва в мирном урегулировании в течение своего президентского срока. Путин якобы поддержал эту позицию.

"Путин положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей урегулирования украинского конфликта. А также озвучил Трампу объективный и основательный анализ событий, происходящих в ходе "СВО... Трамп сказал Путину, что прекращение конфликта в Украине сразу же открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между РФ и США", - добавил советник российского диктатора.

Кроме того, лидер Кремля сказал Трампу, что спекуляции о "российской угрозе" служат ЕС "прикрытием для усиления поддержки Киева и своих военных расходов", а сам Путин заявил, что не имеет враждебных планов в отношении Европы.

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Последний разговор между Путиным и Трампом состоялся 14 июня 2026 года.

Визит представителей Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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