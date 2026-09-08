Путин и Трамп провели телефонный разговор: обсуждали окончание войны в Украине
8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова, информирует Цензор.НЕТ.
Детали разговора
По словам помощника Путина, они обменялись мнениями об итогах визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Телефонный разговор длился час, диалог якобы был "конструктивным и откровенным".
Ушаков добавил, что Трамп заинтересован в том, чтобы добиться прорыва в мирном урегулировании в течение своего президентского срока. Путин якобы поддержал эту позицию.
"Путин положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей урегулирования украинского конфликта. А также озвучил Трампу объективный и основательный анализ событий, происходящих в ходе "СВО... Трамп сказал Путину, что прекращение конфликта в Украине сразу же открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между РФ и США", - добавил советник российского диктатора.
Кроме того, лидер Кремля сказал Трампу, что спекуляции о "российской угрозе" служат ЕС "прикрытием для усиления поддержки Киева и своих военных расходов", а сам Путин заявил, что не имеет враждебных планов в отношении Европы.
Последний разговор между Путиным и Трампом состоялся 14 июня 2026 года.
Визит представителей Трампа в Украину
- Напомним, ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину.
- Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.
- Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
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