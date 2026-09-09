Глава ЦРУ Ретклифф может возглавить переговоры США с Россией и Украиной вместо Уиткоффа, - FT

Директор ЦРУ Джон Ретклифф готовится сыграть ведущую роль в переговорах США по прекращению войны России против Украины. Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность замены специальных представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Об этомсообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

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Возможное сокращение роли Виткоффа и Кушнера

По данным издания, Белый дом рассматривает возможность сократить участие спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, которые до сих пор возглавляли переговоры с Москвой и Киевом.

Близкие к Ретклиффу чиновники сообщили европейским коллегам, что он будет играть более значительную роль в "челночной дипломатии" между Россией и Украиной - направлении, которое в настоящее время находится в компетенции Уиткоффа и Кушнера, - одновременно поддерживая контакт с разведчиками обеих стран. Белый дом и ЦРУ отказались комментировать это возможное изменение, а Трамп, по словам собеседников, пока не принял окончательного решения.

Ожидаемое изменение в отношении Уиткоффа воодушевило европейские столицы, которые отчаянно стремятся увидеть хоть какой-то прогресс после полутора лет в основном безрезультатных переговоров с Россией, зашедших в тупик из-за отказа Путина пойти на уступки в своих жестких требованиях.

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Почему возникла идея изменений в команде

По данным двух источников FT, вовлеченных в закулисные переговоры о прекращении войны, администрация США рассматривала возможность перестройки переговорной команды после того, как усилия по заключению мирного соглашения потерпели неудачу в конце февраля. Тогда дипломатические усилия были приостановлены, поскольку администрация Трампа сосредоточилась на войне в Иране, которая началась вскоре после последнего раунда переговоров по Украине.

По имеющейся информации, Уиткофф, близкий друг Трампа, вероятно, сохранит свою нынешнюю должность спецпосланника по мирным миссиям, которая охватывает и переговоры на Ближнем Востоке, и может параллельно с Ретклиффом продолжать заниматься вопросом Украины.

По словам двух источников, между Ретклиффом и Уиткоффом в настоящее время продолжается своеобразная борьба за сферы влияния в переговорах.

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Недовольство подходом Уиткоффа

Как отмечается, свободный стиль работы Уиткоффа, который обходит традиционные дипломатические процедуры в пользу прямых контактов, больше напоминающих сделку с недвижимостью в Нью-Йорке, вызвал разочарование у Украины, России и западных союзников Киева.

По словам украинских чиновников и людей, осведомленных о позиции Кремля, Украина считала, что Уиткофф недостаточно давил на Путина, чтобы тот смягчил требования, тогда как Россия возлагала на него часть ответственности за провал саммита с Трампом на Аляске в прошлом году.

Путин хвалил усилия Уиткоффа, однако Москва также осторожно намекала на готовность к новому подходу со стороны США, по данным людей, вовлеченных в закулисные переговоры. Весной Белый дом также рассматривал назначение нового посла США в Москве, надеясь открыть еще один канал связи с Россией.

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Позиция Кушнера и реакция Киева

По данным издания, Кушнер рассказывал знакомым, что ожидает ухода с украинского направления и предпочел бы сосредоточиться на дипломатических усилиях по конфликту в Газе и американо-израильской войне против Ирана.

Трое высокопоставленных чиновников Украины заявили FT, что Киев поддерживает хорошие рабочие отношения как с Ретклиффом, так и с Виткоффом и Кушнером, и не имеет предпочтений относительно того, кого именно Трамп назначит возглавить усилия США.

"Мы не против [Ретклиффа] и не против Джареда и Стива. Проблема в россиянах", - сказал один из украинских чиновников.

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Визит Джона Ретклиффа в Москву

Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.

По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.

Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.

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