Глава ЦРУ Реткліфф може очолити перемовини США з Росією та Україною замість Віткоффа, - FT

Директор ЦРУ Джон Реткліфф готується відіграти провідну роль у переговорах США щодо завершення війни Росії проти України. Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість заміни спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Можливе скорочення ролі Віткоффа й Кушнера

За даними видання, Білий дім розглядає можливість скоротити залучення спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера, які досі очолювали перемовини з Москвою та Києвом.

Наближені до Реткліффа посадовці повідомили європейським колегам, що він відіграватиме більшу роль у "човниковій дипломатії" між Росією та Україною — напрямку, який наразі перебуває в компетенції Віткоффа й Кушнера, — водночас підтримуючи контакт із розвідниками обох країн. Білий дім та ЦРУ відмовилися коментувати цю можливу зміну, а Трамп, за словами співрозмовників, поки не ухвалив остаточного рішення.

Очікувана зміна відносно Віткоффа надихнула європейські столиці, які відчайдушно прагнуть побачити хоч якийсь прогрес після півтора року здебільшого безрезультатних перемовин з Росією, що застрягли через відмову Путіна поступатися жорсткими вимогами.

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Чому виникла ідея змін у команді

За даними двох джерел FT, залучених до закулісних перемовин щодо завершення війни, адміністрація США розглядала можливість перебудови переговорної команди після того, як зусилля з укладення мирної угоди зазнали невдачі наприкінці лютого. Тоді дипломатичні зусилля призупинили, оскільки адміністрація Трампа зосередилася на війні в Ірані, яка почалася невдовзі після останнього раунду перемовин щодо України.

За наявною інформацією, Віткофф, близький друг Трампа, ймовірно, збереже свою нинішню посаду спецпосланця з мирних місій, яка охоплює й перемовини на Близькому Сході, і може паралельно з Реткліффом залишатися залученим до питання України.

За словами двох джерел, між Реткліффом і Віткоффом наразі триває своєрідна боротьба за сфери впливу в перемовинах.

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Незадоволення підходом Віткоффа

Як зазначається, вільний стиль роботи Віткоффа, який оминає традиційні дипломатичні процедури на користь прямих контактів, що більше нагадують угоду з нерухомістю в Нью-Йорку, викликав розчарування в України, Росії та західних союзників Києва.

За словами українських посадовців та обізнаних із позицією Кремля людей, Україна вважала, що Віткофф недостатньо тиснув на Путіна, аби той пом'якшив вимоги, тоді як Росія покладала на нього частину відповідальності за провал саміту з Трампом на Алясці торік.

Путін хвалив зусилля Віткоффа, однак Москва також обережно натякала на готовність до нового підходу з боку США, за даними людей, залучених до закулісних перемовин. Навесні Білий дім також розглядав призначення нового посла США в Москві, сподіваючись відкрити ще один канал зв'язку з Росією.

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Позиція Кушнера та реакція Києва

За даними видання, Кушнер розповідав знайомим, що очікує відходу від українського напрямку і волів би зосередитися на дипломатичних зусиллях щодо конфлікту в Газі та американсько-ізраїльської війни проти Ірану.

Троє високопосадовців України заявили FT, що Київ має добрі робочі стосунки як із Реткліффом, так і з Віткоффом та Кушнером, і не має преференцій щодо того, кого саме Трамп призначить очолювати зусилля США.

"Ми не проти [Реткліффа] та не проти Джареда й Стіва. Проблема в росіянах", — сказав один з українських посадовців.

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Візит Джона Реткліффа до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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