Перші результати переговорів з РФ та США можуть з’явитися до кінця вересня, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.

Про це президент повідомив під час пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, інформує Цензор.НЕТ.

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Про зустріч з американською командою

Зеленський повідомив, що наприкінці вересня очікується нагода зустрітися з представниками США в Нью-Йорку.

"Наприкінці вересня у нас буде нагода зустрітися, я так думаю, з американською командою в Нью-Йорку. І протягом цього періоду кожного дня мої радники, радники з питань національної безпеки, на зв'язку з американською командою, говорять про те, які результати можуть бути, як підготуватися до тристоронньої зустрічі, який результат може бути після тристоронньої зустрічі", — сказав президент.

Він також повідомив, що очікує на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

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Президент сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та повідомив, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.

Про енергетику та продовольчу безпеку

За словами Зеленського, представники інших країн порушують питання експорту сільськогосподарської продукції. Президент зауважив, що Росія навмисно блокує експорт зерна Чорним морем, і Україна змушена відповідати на такі дії, аби агресор відчував наслідки війни.

"В іншому випадку Росія ніколи цю війну не закінчить, тому що вона ніколи цю війну не відчуватиме", — наголосив президент, додавши, що головними темами перемовин є саме енергетика та продовольча безпека.

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Про тактику Росії під час переговорів

Зеленський заявив, що Росія зазвичай посилює атаки, коли дізнається про перемовини України з європейськими, канадськими чи американськими партнерами, намагаючись у такий спосіб зірвати діалог.

"Знаючи Росію, коли вони чують, що у нас йдуть якісь перемовини десь з європейцями, з канадійцями, з американцями, коли вони щось таке чують, вони намагаються зробити атаки на нас більш інтенсивними. Просто щоб зламати будь-які перемовини, щоб поламати будь-який діалог", — сказав президент.

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