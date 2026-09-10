Первые результаты переговоров с РФ и США могут появиться до конца сентября, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в период выборов в Госдуму РФ "не будет действительно серьезных переговоров" с Россией о прекращении войны в Украине.
Об этом президент сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни, передает Цензор.НЕТ.
О встрече с американской делегацией
Зеленский сообщил, что в конце сентября ожидается возможность встретиться с представителями США в Нью-Йорке.
"В конце сентября у нас будет возможность встретиться, я так думаю, с американской делегацией в Нью-Йорке. И в течение этого периода каждый день мои советники, советники по вопросам национальной безопасности, находясь на связи с американской командой, обсуждают, какими могут быть результаты, как подготовиться к трехсторонней встрече, каким может быть результат после трехсторонней встречи", — сказал президент.
Он также сообщил, что ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
- Президент надеется на первые результаты переговоров до конца сентября и сообщил, что представители США стремятся добиться "решительных шагов" в переговорах о прекращении войны до наступления зимы.
Об энергетике и продовольственной безопасности
По словам Зеленского, представители других стран поднимают вопрос об экспорте сельскохозяйственной продукции. Президент отметил, что Россия намеренно блокирует экспорт зерна через Черное море, и Украина вынуждена реагировать на такие действия, чтобы агрессор ощутил последствия войны.
"В противном случае Россия никогда не закончит эту войну, потому что она никогда не почувствует ее", — подчеркнул президент, добавив, что главными темами переговоров являются именно энергетика и продовольственная безопасность.
О тактике России во время переговоров
Зеленский заявил, что Россия обычно усиливает атаки, когда узнает о переговорах Украины с европейскими, канадскими или американскими партнерами, пытаясь таким образом сорвать диалог.
"Зная Россию, когда они слышат, что у нас идут какие-то переговоры где-то с европейцами, с канадцами, с американцами, когда они слышат что-то подобное, они пытаются сделать атаки на нас более интенсивными. Просто чтобы сорвать любые переговоры, чтобы нарушить любой диалог", — сказал президент.
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