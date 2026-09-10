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Новости Залет дронов РФ в Молдову Самолет Зеленского
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Беспилотник, задержавший вылет самолета Зеленского, оказался "Шахедом", - Минобороны Молдовы

зеленский,самолет

Министерство обороны Молдовы установило тип беспилотника, из-за которого в стране временно закрыли воздушное пространство и задержали вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского

Об этом в министерстве обороны Молдовы сообщили "Суспильному", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности инцидента

В Минобороны Молдовы сообщили, что беспилотник все время контролировался системами воздушного наблюдения Национальной армии страны. Также в ведомстве отметили, что дрон залетел в воздушное пространство Румынии.

"Для обеспечения безопасности гражданских полетов над Республикой Молдова в 16:30 воздушное пространство в центральной части страны было временно ограничено. Позже, после того как самолет покинул территорию Республики Молдова, воздушное пространство было вновь открыто", — сообщили в Минобороны Молдовы.

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Инцидент с самолетом Зеленского

  • Напомним, 9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского и первой леди "чуть ли не попали дроном" во время вылета из Молдовы в Осло. Украинский лидер направлялся на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом.
  • Отметим, что примерно во время вылета самолета Зеленского из Кишинева в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, о поражении в районе аэропорта Кишинева не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, улетев в Румынию.
  • Власти Молдовы заявили, что самолет президента Украины Владимира Зеленского 8 сентября вылетел из Кишинева с задержкой из-за временного закрытия воздушного пространства после обнаружения российского беспилотника. В то же время в Кишиневе не подтвердили заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.
  • 10 сентября власти Молдовы сообщили, что российский дрон упал и взорвался в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева.
  • В Офисе президента заявили, что самолет Зеленского не находился одновременно в воздухе с российским дроном, залетевшим в Молдову, а Украина следила за его полетом и ждала, пока БПЛА исчезнет с радаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон над Молдовой задержал самолет Зеленского. Неизвестно, была ли прямая угроза, - правительство Норвегии

Автор: 

беспилотник (5692) Зеленский Владимир (25774) Молдова (2125) самолет (3885)
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Топ комментарии
+8
Ніщо в світі не може зупинити гастролі нашого стендапера.
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10.09.2026 18:35 Ответить
+7
Ворог вдарив по Краматорську 6 ФАБами: вже відомо про 22 поранених, серед яких - немовля.

сльозинка немовля коштує всіх ЗЄлєнських світу

досить мусолити того шахеда, який нічого не міг зробити ЗЄлєнському .

.
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10.09.2026 18:32 Ответить
+7
вже всі хороводи поводили навколо чудом вижившиго зеленого гундосого боневтіка?
чи сценаристи 95 кварталу, вже самостійно креативлять вільні байки про вову і дрон мисливець?
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10.09.2026 18:38 Ответить

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