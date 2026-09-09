Дрон над Молдовой задержал самолет Зеленского. Неизвестно, была ли прямая угроза, - правительство Норвегии

В правительстве Норвегии пояснили, что инцидент с беспилотником над Молдовой привел к задержке самолета президента Украины Владимира Зеленского во время вылета в Осло. При этом неизвестно, существовала ли непосредственная угроза для него.

Об этом сообщает NRK, передает Цензор.НЕТ.

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Представительница аппарата премьер-министра Норвегии Бхануджа Расия заявила, что инцидент с беспилотником над Молдовой задержал вылет Зеленского в Осло.

"В воздушном пространстве над Молдовой возникла угроза из-за беспилотника, что задержало вылет Зеленского в Осло. Это угрозы, с которыми он сталкивается каждый день. Неизвестно, насколько близко дроны находились к его самолету", - прокомментировала чиновница.

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Комментарий Столтенберга

Министр финансов Норвегии, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что об инциденте они узнали от Зеленского во время встречи вечером 8 сентября.

"Он рассказал нам об этом вчера вечером, когда у нас была встреча. Я не могу вдаваться в подробности, но он задержался, были определенные угрозы для самолета. Но я недостаточно осведомлен о деталях, чтобы сказать больше", - отметил Столтенберг.

Украинская сторона пока не комментировала подробности этой ситуации.

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