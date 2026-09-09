Дрон над Молдовой задержал самолет Зеленского. Неизвестно, была ли прямая угроза, - правительство Норвегии
В правительстве Норвегии пояснили, что инцидент с беспилотником над Молдовой привел к задержке самолета президента Украины Владимира Зеленского во время вылета в Осло. При этом неизвестно, существовала ли непосредственная угроза для него.
Об этом сообщает NRK, передает Цензор.НЕТ.
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Представительница аппарата премьер-министра Норвегии Бхануджа Расия заявила, что инцидент с беспилотником над Молдовой задержал вылет Зеленского в Осло.
"В воздушном пространстве над Молдовой возникла угроза из-за беспилотника, что задержало вылет Зеленского в Осло. Это угрозы, с которыми он сталкивается каждый день. Неизвестно, насколько близко дроны находились к его самолету", - прокомментировала чиновница.
Комментарий Столтенберга
Министр финансов Норвегии, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что об инциденте они узнали от Зеленского во время встречи вечером 8 сентября.
"Он рассказал нам об этом вчера вечером, когда у нас была встреча. Я не могу вдаваться в подробности, но он задержался, были определенные угрозы для самолета. Но я недостаточно осведомлен о деталях, чтобы сказать больше", - отметил Столтенберг.
Украинская сторона пока не комментировала подробности этой ситуации.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского и первой леди "чуть не попали дроном" во время вылета из Молдовы в Осло. Украинский лидер направлялся на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом.
- Отметим, что примерно во время вылета самолета Зеленского из Кишинёва в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, о поражении в районе аэропорта Кишинёва не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, улетев в Румынию.
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