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Новости Визит Зеленского в Норвегию Залет дронов РФ в Молдову
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Дрон над Молдовой задержал самолет Зеленского. Неизвестно, была ли прямая угроза, - правительство Норвегии

зеленский,самолет

В правительстве Норвегии пояснили, что инцидент с беспилотником над Молдовой привел к задержке самолета президента Украины Владимира Зеленского во время вылета в Осло. При этом неизвестно, существовала ли непосредственная угроза для него.

Об этом сообщает NRK, передает Цензор.НЕТ.

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Представительница аппарата премьер-министра Норвегии Бхануджа Расия заявила, что инцидент с беспилотником над Молдовой задержал вылет Зеленского в Осло.

"В воздушном пространстве над Молдовой возникла угроза из-за беспилотника, что задержало вылет Зеленского в Осло. Это угрозы, с которыми он сталкивается каждый день. Неизвестно, насколько близко дроны находились к его самолету", - прокомментировала чиновница.

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Комментарий Столтенберга

Министр финансов Норвегии, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что об инциденте они узнали от Зеленского во время встречи вечером 8 сентября.

"Он рассказал нам об этом вчера вечером, когда у нас была встреча. Я не могу вдаваться в подробности, но он задержался, были определенные угрозы для самолета. Но я недостаточно осведомлен о деталях, чтобы сказать больше", - отметил Столтенберг.

Украинская сторона пока не комментировала подробности этой ситуации.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского и первой леди "чуть не попали дроном" во время вылета из Молдовы в Осло. Украинский лидер направлялся на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом.
  • Отметим, что примерно во время вылета самолета Зеленского из Кишинёва в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, о поражении в районе аэропорта Кишинёва не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, улетев в Румынию.

Автор: 

Зеленский Владимир (25763) Молдова (2125) Норвегия (856) самолет (3883)
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Топ комментарии
+4
Це мало не національне горе. Все ж було "по Феншую" і на тобі.. !)
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09.09.2026 22:38 Ответить
+2
Яка прикрість. Клоуном більше, клоуном менше - яка різниця?
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09.09.2026 22:40 Ответить
+1
Уже второй за сегодня . Что ж его так обложили?
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09.09.2026 22:41 Ответить

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