Самолет Зеленского едва не сбил дрон во время вылета из Молдовы в Осло, - премьер-министр Норвегии Стере
Во вторник, 8 сентября, самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии, едва не был поражен дроном во время вылета из Молдовы.
Об этом журналистам сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Его самолет едва не сбил дрон, когда тот готовился взлететь из Молдовы. Это та реальность, с которой он сталкивается", - сказал Стере.
- Норвежский премьер не сообщил никаких других подробностей и не упомянул, получил ли он эту информацию лично от Зеленского или от украинской стороны. Из заявления также непонятно, идет ли речь об умышленном или, скорее, случайном характере инцидента.
Реакция Зеленского
Премьер-министр Норвегии также сказал, что во время короткой утренней беседы спросил Зеленского, как у него прошла ночь, и украинский президент ответил, что не может назвать ее хорошей - потому что получал сообщения о том, куда попали удары в результате очередных российских атак.
"Это очень драматичная ситуация, она производит сильное впечатление", - добавил Стере.
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Але натяк доля дала. Зебіл даремно не дослухається
браво Zельоному телемарахвону
шкода що не збив (але Пуйло і не планував збивати такого корисного Буратіно)