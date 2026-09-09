Самолет Зеленского едва не сбил дрон во время вылета из Молдовы в Осло, - премьер-министр Норвегии Стере

Во вторник, 8 сентября, самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии, едва не был поражен дроном во время вылета из Молдовы.

Об этом журналистам сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Его самолет едва не сбил дрон, когда тот готовился взлететь из Молдовы. Это та реальность, с которой он сталкивается", - сказал Стере.

Норвежский премьер не сообщил никаких других подробностей и не упомянул, получил ли он эту информацию лично от Зеленского или от украинской стороны. Из заявления также непонятно, идет ли речь об умышленном или, скорее, случайном характере инцидента.

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Реакция Зеленского

Премьер-министр Норвегии также сказал, что во время короткой утренней беседы спросил Зеленского, как у него прошла ночь, и украинский президент ответил, что не может назвать ее хорошей - потому что получал сообщения о том, куда попали удары в результате очередных российских атак.

"Это очень драматичная ситуация, она производит сильное впечатление", - добавил Стере.

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