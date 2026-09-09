Літак Зеленського ледве не збив дрон під час вильоту з Молдови до Осло, - прем’єр Норвегії Стере
У літак, який віз президента України Володимира Зеленського до Осло на похорон короля Норвегії, у вівторок, 8 вересня, мало не поцілили дроном під час вильоту з Молдови.
Про це журналістам повідомив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Його літак мало не збив дрон, коли той готувався злітати з Молдови. Це та реальність, з якою він стикається", — сказав Стере.
- Норвезький прем'єр не повідомив ніяких інших подробиць та не згадав, чи отримав цю інформацію особисто від Зеленського чи української сторони. Із заяви також незрозуміло, чи йдеться про умисний, чи радше випадковий характер інциденту.
Реакція Зеленського
Прем'єр Норвегії також сказав, що у короткій ранковій розмові питав Зеленського, як у нього минула ніч, і український президент відповів, що не може її назвати доброю – тому що отримував звістки про те, що куди влучило внаслідок чергових російських ударів.
"Це дуже драматична ситуація, вона справляє сильне враження", – додав Стере.
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Але натяк доля дала. Зебіл даремно не дослухається
браво Zельоному телемарахвону
шкода що не збив (але Пуйло і не планував збивати такого корисного Буратіно)