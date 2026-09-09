Зеленський і Стере зустрілися з керівниками оборонних компаній Європи: узгодили кроки для запуску антибалістичної програми FREYJA

У середу, 9 вересня, президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зустрілися з керівниками оборонних компаній країн-партнерів.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Головна тема - програма FREYJA

Головною темою зустрічі стала антибалістична програма FREYJA, покликана забезпечити Європі інтегрований захист від повітряних загроз завдяки спільним зусиллям України, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії.

"Спільно з керівництвом FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo узгодили, що конкретно мають зробити лідери й урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму. Розраховуємо на перші практичні результати", - сказав Зеленський.

Глава держави подякував Норвегії за цю зустріч, а також висловив вдячність партнерам за готовність працювати разом.

"Захист європейського неба – це наша спільна справа", - наголосив президент.

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Що передувало

Нагадаємо, що 8 вересня президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув до Норвегії, де на нього чекають важливі заходи.

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