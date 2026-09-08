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Новини Візит Зеленського до Норвегії
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Зеленський прибув до Норвегії на церемонію прощання з королем Гаральдом V

зеленський

8 вересня президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою прибув до Норвегії, де на нього чекають важливі заходи.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Прощання з королем Норвегії

За словами президента, завтра від імені всіх українців буде висловлено вдячність Норвегії під час церемонії прощання з Його Величністю Королем Гаральдом V.

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Зустріч із прем'єром Норвегії

Сьогодні ж Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере — сторони говоритимуть про продовження підтримки України. Головним питанням стане посилення протиповітряної оборони та допомога в інших сферах, важливих для проходження зими.

  • Президент також повідомив, що разом з Йонасом Гаром Стере проведе зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA.

Читайте також: Україна готується до зустрічей із партнерами щодо спільної антибалістичної програми FREYJA, - Зеленський

Автор: 

візит (1802) Зеленський Володимир (26906) Норвегія (700) Стере Йонас Гар (48)
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Топ коментарі
+19
А на прощання з нашими воїнами це уйобище давно бувало? Чи якщо не забугром то йому не цікаво?
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08.09.2026 22:05 Відповісти
+12
****** жидяра серед вікінгів... не пустять їх до Валгалли.
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08.09.2026 22:12 Відповісти
+7
уйо@ище
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08.09.2026 22:11 Відповісти

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