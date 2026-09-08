Зеленський прибув до Норвегії на церемонію прощання з королем Гаральдом V
8 вересня президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою прибув до Норвегії, де на нього чекають важливі заходи.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Прощання з королем Норвегії
За словами президента, завтра від імені всіх українців буде висловлено вдячність Норвегії під час церемонії прощання з Його Величністю Королем Гаральдом V.
Зустріч із прем'єром Норвегії
Сьогодні ж Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере — сторони говоритимуть про продовження підтримки України. Головним питанням стане посилення протиповітряної оборони та допомога в інших сферах, важливих для проходження зими.
- Президент також повідомив, що разом з Йонасом Гаром Стере проведе зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA.
Топ коментарі
+19 Yuri I #427530
показати весь коментар08.09.2026 22:05 Відповісти Посилання
+12 sumskyi42
показати весь коментар08.09.2026 22:12 Відповісти Посилання
+7 Дмитрий Че #570475
показати весь коментар08.09.2026 22:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль