Зеленський прибув до Норвегії на церемонію прощання з королем Гаральдом V

8 вересня президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою прибув до Норвегії, де на нього чекають важливі заходи.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прощання з королем Норвегії

За словами президента, завтра від імені всіх українців буде висловлено вдячність Норвегії під час церемонії прощання з Його Величністю Королем Гаральдом V.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Король Норвегії Харальд V помер на 90-му році життя

Зустріч із прем'єром Норвегії

Сьогодні ж Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере — сторони говоритимуть про продовження підтримки України. Головним питанням стане посилення протиповітряної оборони та допомога в інших сферах, важливих для проходження зими.

Президент також повідомив, що разом з Йонасом Гаром Стере проведе зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA.

Читайте також: Україна готується до зустрічей із партнерами щодо спільної антибалістичної програми FREYJA, - Зеленський