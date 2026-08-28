Король Норвегії Харальд V помер на 90-му році життя

На 90-му році життя помер король Норвегії Харальд V.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві королівського палацу Норвегії.

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Він пішов із життя у лікарні в Осло, де останніми тижнями перебував через проблеми зі здоров’ям. Раніше повідомлялося, що монарх отримує антибіотики та реагує на лікування, однак згодом його стан погіршився.

Харальд V був королем Норвегії з 17 січня 1991 року - понад 35 років.

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