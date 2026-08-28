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Король Норвегії Харальд V помер на 90-му році життя

Помер король Норвегії Гаральд V, який правив понад 35 років

На 90-му році життя помер король Норвегії Харальд V.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  йдеться у заяві королівського палацу Норвегії.

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Він пішов із життя у лікарні в Осло, де останніми тижнями перебував через проблеми зі здоров’ям. Раніше повідомлялося, що монарх отримує антибіотики та реагує на лікування, однак згодом його стан погіршився.

помер король Норвегії

Харальд V був королем Норвегії з 17 січня 1991 року - понад 35 років.

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Автор: 

Норвегія (696)
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Топ коментарі
+15
Царства небесного.
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28.08.2026 10:07 Відповісти
+5
Щирі співчуття народу Норвегії .
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28.08.2026 10:50 Відповісти
+4
Завжди захоплювалась Норвегією!
Країна, яка має один з найвищих рівнів життя в світі!
Країна, яка з розумом використовує доходи від видобутку корисних копалин, створивши значний суверенний фонд.
При всьому цьому, норвезька королівська родина завжди вела доволі скромний спосіб житття.
Спочивайте з миром, Ваша Величносте!
Дякую за постійну та значну допомогу Україні! 💔🇳🇴🇺🇦🙏
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28.08.2026 11:02 Відповісти

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