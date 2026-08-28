Король Норвегії Харальд V помер на 90-му році життя
На 90-му році життя помер король Норвегії Харальд V.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві королівського палацу Норвегії.
Він пішов із життя у лікарні в Осло, де останніми тижнями перебував через проблеми зі здоров’ям. Раніше повідомлялося, що монарх отримує антибіотики та реагує на лікування, однак згодом його стан погіршився.
Харальд V був королем Норвегії з 17 січня 1991 року - понад 35 років.
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Країна, яка має один з найвищих рівнів життя в світі!
Країна, яка з розумом використовує доходи від видобутку корисних копалин, створивши значний суверенний фонд.
При всьому цьому, норвезька королівська родина завжди вела доволі скромний спосіб житття.
Спочивайте з миром, Ваша Величносте!
Дякую за постійну та значну допомогу Україні! 💔🇳🇴🇺🇦🙏