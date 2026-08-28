Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни

На 90-м году жизни скончался король Норвегии Харальд V.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении королевского дворца Норвегии.

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Он умер в больнице в Осло, где последние недели находился из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что монарх получает антибиотики и реагирует на лечение, однако впоследствии его состояние ухудшилось.

Харальд V был королем Норвегии с 17 января 1991 года — более 35 лет.

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