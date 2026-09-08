Зеленский прибыл в Норвегию на церемонию прощания с королем Харальдом V

8 сентября президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой прибыл в Норвегию, где его ждут важные мероприятия.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Прощание с королем Норвегии

По словам президента, завтра от имени всех украинцев будет выражена благодарность Норвегии во время церемонии прощания с Его Величеством королем Харальдом V.

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Встреча с премьер-министром Норвегии

Сегодня же Зеленский встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере - стороны будут обсуждать продолжение поддержки Украины. Главным вопросом станет укрепление противовоздушной обороны и помощь в других сферах, важных для перезимовки.

Президент также сообщил, что вместе с Йонасом Гаром Стере проведет встречу с компаниями, работающими над разработкой антибаллистической системы FREYJA.

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