Зеленский прибыл в Норвегию на церемонию прощания с королем Харальдом V
8 сентября президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой прибыл в Норвегию, где его ждут важные мероприятия.
Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Прощание с королем Норвегии
По словам президента, завтра от имени всех украинцев будет выражена благодарность Норвегии во время церемонии прощания с Его Величеством королем Харальдом V.
Встреча с премьер-министром Норвегии
Сегодня же Зеленский встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере - стороны будут обсуждать продолжение поддержки Украины. Главным вопросом станет укрепление противовоздушной обороны и помощь в других сферах, важных для перезимовки.
- Президент также сообщил, что вместе с Йонасом Гаром Стере проведет встречу с компаниями, работающими над разработкой антибаллистической системы FREYJA.
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