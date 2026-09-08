РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14272 посетителя онлайн
Новости Визит Зеленского в Норвегию
1 686 23

Зеленский прибыл в Норвегию на церемонию прощания с королем Харальдом V

зеленський

8 сентября президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой прибыл в Норвегию, где его ждут важные мероприятия.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прощание с королем Норвегии

По словам президента, завтра от имени всех украинцев будет выражена благодарность Норвегии во время церемонии прощания с Его Величеством королем Харальдом V.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни

Встреча с премьер-министром Норвегии

Сегодня же Зеленский встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере - стороны будут обсуждать продолжение поддержки Украины. Главным вопросом станет укрепление противовоздушной обороны и помощь в других сферах, важных для перезимовки.

  • Президент также сообщил, что вместе с Йонасом Гаром Стере проведет встречу с компаниями, работающими над разработкой антибаллистической системы FREYJA.

Читайте также: Украина готовится к встречам с партнерами по совместной антибаллистической программе FREYJA, — Зеленский

Автор: 

визит (3299) Зеленский Владимир (25753) Норвегия (855) Стёре Йонас Гар (48)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
А на прощання з нашими воїнами це уйобище давно бувало? Чи якщо не забугром то йому не цікаво?
показать весь комментарий
08.09.2026 22:05 Ответить
+12
****** жидяра серед вікінгів... не пустять їх до Валгалли.
показать весь комментарий
08.09.2026 22:12 Ответить
+7
уйо@ище
показать весь комментарий
08.09.2026 22:11 Ответить

Загрузка...

 
 