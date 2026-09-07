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Новости антибаллистическая система ПВО
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Украина готовится к встречам с партнерами по совместной антибаллистической программе FREYJA, - Зеленский

зеленский, клименко

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и сообщил о подготовке вопросов к рассмотрению на Ставке.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подготовка к встречам

"В ближайшее время состоятся встречи с партнерами на уровне государств и компаний, вовлеченных в разработку совместной антибаллистической программы FREYJA. Также работаем над развитием наших дополнительных дипломатических возможностей", — сообщил Зеленский.

Кроме того, секретарь СНБО обеспечивает контроль за выполнением решений.

"Важно, чтобы наши предыдущие решения по противодействию российским ударным дронам и ускорению соответствующих производственных процессов сработали на 100 процентов. Благодарен всем разработчикам и производителям за профессиональный подход. Отдельно сегодня Игорь Клименко доложил об изменениях в работе аппарата СНБО, привлечении необходимых ресурсов и кадровых вопросах", — добавил президент.

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Что этому предшествовало?

  • В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа совместной европейской антибаллистической системы FREYJA уже находится в стадии активной реализации. К инициативе уже присоединились 10 стран.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25744) ПВО (4034) СНБО (4500) Клименко Игорь (538)
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Топ комментарии
+5
Головним конструктором і співвласником пан'європейського антибалістичного проєкту «Фрея» (Freyja) є Денис Штілерман. [https://delo.ua/news/********-nablizilasya-do-stvorennya-novoyi-sistemi-ppo-shho-vidomo-pro-projekt-freyja-470316/ 1, https://www.ukr.net/news/details/russianaggression/118838484.html 2]
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07.09.2026 20:25 Ответить
+4
Внесок потужних ЗЄ-манагерів, як завжди - назва.
Все інше мають зробити партнери.
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07.09.2026 20:24 Ответить
+3
Де Біл ?
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07.09.2026 20:22 Ответить

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