Украина готовится к встречам с партнерами по совместной антибаллистической программе FREYJA, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и сообщил о подготовке вопросов к рассмотрению на Ставке.

Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подготовка к встречам

"В ближайшее время состоятся встречи с партнерами на уровне государств и компаний, вовлеченных в разработку совместной антибаллистической программы FREYJA. Также работаем над развитием наших дополнительных дипломатических возможностей", — сообщил Зеленский.

Кроме того, секретарь СНБО обеспечивает контроль за выполнением решений.

"Важно, чтобы наши предыдущие решения по противодействию российским ударным дронам и ускорению соответствующих производственных процессов сработали на 100 процентов. Благодарен всем разработчикам и производителям за профессиональный подход. Отдельно сегодня Игорь Клименко доложил об изменениях в работе аппарата СНБО, привлечении необходимых ресурсов и кадровых вопросах", — добавил президент.

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Что этому предшествовало?

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа совместной европейской антибаллистической системы FREYJA уже находится в стадии активной реализации. К инициативе уже присоединились 10 стран.

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