Украина готовится к встречам с партнерами по совместной антибаллистической программе FREYJA, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и сообщил о подготовке вопросов к рассмотрению на Ставке.
Об этом он сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Подготовка к встречам
"В ближайшее время состоятся встречи с партнерами на уровне государств и компаний, вовлеченных в разработку совместной антибаллистической программы FREYJA. Также работаем над развитием наших дополнительных дипломатических возможностей", — сообщил Зеленский.
Кроме того, секретарь СНБО обеспечивает контроль за выполнением решений.
"Важно, чтобы наши предыдущие решения по противодействию российским ударным дронам и ускорению соответствующих производственных процессов сработали на 100 процентов. Благодарен всем разработчикам и производителям за профессиональный подход. Отдельно сегодня Игорь Клименко доложил об изменениях в работе аппарата СНБО, привлечении необходимых ресурсов и кадровых вопросах", — добавил президент.
Что этому предшествовало?
- В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа совместной европейской антибаллистической системы FREYJA уже находится в стадии активной реализации. К инициативе уже присоединились 10 стран.
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Все інше мають зробити партнери.