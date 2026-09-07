Украина накануне "Рамштайна" передала НАТО перечень неотложных потребностей в средствах ПВО

Накануне заседания в формате "Рамштайн" Украина передала НАТО перечень неотложных потребностей в средствах противовоздушной и противоракетной обороны.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны по итогам внеочередного заседания Совета Украина-НАТО на уровне постоянных представителей.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Заседание состоялось в штаб-квартире Альянса в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте и было посвящено укреплению потенциала Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Его созвали по инициативе Украины накануне очередной встречи в формате "Рамштайн".

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев вместе с заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины бригадным генералом Сергеем Собко представили союзникам подробную оценку актуальных воздушных угроз.

"Важно сосредоточиться на помощи Украине здесь и сейчас. Своевременность сейчас важнее объемов. Дроны и средства ПВО определят ход этой зимы и то, выйдет ли Украина из нее слабее или сильнее", — подчеркнул Боев.

Украинская сторона передала перечень приоритетных и неотложных потребностей в средствах ПВО и ПРО.

По итогам заседания Украина призвала союзников перейти от того, что является политически возможным, к тому, что является оперативно необходимым. Речь идет о скорейшем предоставлении дополнительных возможностей, напрямую связанных с защитой жизни украинцев.

Украина также призвала партнеров до конца года мобилизовать ресурсы, необходимые для выполнения заявленного НАТО уровня военной поддержки Украины в размере 70 миллиардов евро.

Отдельно украинская сторона подчеркнула, что укрепление украинской противовоздушной обороны отвечает интересам безопасности самого Альянса.

Читайте также: Украина рассчитывает на увеличение поставок антибаллистических ракет для Patriot, - Зеленский