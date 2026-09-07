Україна напередодні "Рамштайну" передала НАТО перелік нагальних потреб у засобах ППО

Україна напередодні засідання у форматі "Рамштайн" передала НАТО перелік нагальних потреб у засобах протиповітряної та протиракетної оборони.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони за результатами позачергового засідання Ради Україна-НАТО на рівні постійних представників.

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Подробиці

Засідання відбулося у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте і було присвячене посиленню спроможностей України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Його скликали за ініціативою України напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв разом із заступником головнокомандувача Збройних сил України бригадним генералом Сергієм Собком представили союзникам детальну оцінку актуальних повітряних загроз.

"Важливо сфокусуватися на допомозі Україні тут і зараз. Своєчасність наразі важливіша за обсяги. Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими і те, чи вийде Україна з неї слабшою або сильнішою", - наголосив Боєв.

Українська сторона передала перелік пріоритетних і нагальних потреб у засобах ППО та ПРО.

За підсумками засідання Україна закликала союзників перейти від того, що є політично можливим, до того, що є оперативно необхідним. Йдеться про швидке надання додаткових спроможностей, які напряму пов’язані із захистом життя українців.

Україна також закликала партнерів до кінця року мобілізувати ресурси, необхідні для виконання задекларованого НАТО рівня військової підтримки Україні у 70 мільярдів євро.

Окремо українська сторона наголосила, що зміцнення української протиповітряної оборони відповідає інтересам безпеки самого Альянсу.

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