Україна готується до зустрічей із партнерами щодо спільної антибалістичної програми FREYJA, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка та повідомив про підготовку питань до розгляду на Ставці.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Підготовка до зустрічей

"Найближчим часом відбудуться зустрічі з партнерами на рівні держав і компаній, які залучені до розробки спільної антибалістичної програми FREYJA. Також працюємо для розвитку наших додаткових дипстрайкових спроможностей", — повідомив Зеленський.

Крім того, секретар РНБО забезпечує контроль за виконанням рішень.

"Важливо, щоб попередні наші рішення щодо протидії російським ударним дронам та прискорення відповідних виробничих процесів спрацювали на 100 відсотків. Вдячний усім розробникам і виробникам за фаховий підхід. Окремо сьогодні Ігор Клименко доповів щодо змін у роботі апарату РНБО, залучення необхідних ресурсів і кадрових питань", — додав президент.

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Що передувало?

На початку серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що програма спільної європейської антибалістичної системи FREYJA – вже перебуває в активній роботі. До ініціативи вже долучилися 10 країн.

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