Зеленский и Стере встретились с руководителями оборонных компаний Европы: согласовали шаги по запуску антибаллистической программы FREYJA
В среду, 9 сентября, президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере встретились с руководителями оборонных компаний стран-партнеров.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Главная тема - программа FREYJA
Главной темой встречи стала антибаллистическая программа FREYJA, призванная обеспечить Европе интегрированную защиту от воздушных угроз благодаря совместным усилиям Украины, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.
"Совместно с руководством FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo мы согласовали, что конкретно должны сделать лидеры и правительственные чиновники на своем уровне, а производители и разработчики - на своем. Рассчитываем на первые практические результаты", - сказал Зеленский.
Глава государства поблагодарил Норвегию за эту встречу, а также выразил признательность партнерам за готовность работать вместе.
"Защита европейского неба - это наше общее дело", - подчеркнул президент.
Что предшествовало
Напомним, что 8 сентября президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленскойприбыл в Норвегию, где его ждут важные мероприятия.
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