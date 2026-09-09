Зеленський про удари РФ по Україні: Міжнародна спільнота, на жаль, замало реагує
Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зранку в Києві російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Постраждали чотири людини. Як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники: станом на зараз пожежу ліквідовано. Вночі на Одещині було влучання по міжнародному пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Його роботу призупинено.
На жаль, двоє людей загинули, ще троє зазнали травм, шістнадцятьох рятувальники евакуювали. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Також триває ліквідація наслідків російської атаки у регіонах: Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, Харківщина, Житомирщина, Київська область", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, на жаль, міжнародна спільнота замало реагує на ці удари, що фактично збирають життя людей.
"Але реакція потрібна: Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі. І важливо, щоб санкції та підтримка України працювали ефективно саме на це. Партнери, які можуть допомогти, знають, що саме потрібно кожного дня. І я дякую кожному, хто допомагає в міру власних можливостей", - підсумував глава держави.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вночі дрони атакували Київ: спалахнули пожежі у двох районах.
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Робиш вигляд, типу "нічого немає, нічого не бачу".
А де обіцянка:
"Знадуть мого свінарчука - сам-піду"?
Всі твої 5-6 ефективні менеджерів під слідством.
А ти такий:
"А я тут не при чем, а я тут не причем, ..."