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Новини Обстріли України
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Зеленський про удари РФ по Україні: Міжнародна спільнота, на жаль, замало реагує

Зеленський закликав партнерів реагувати на удари РФ по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зранку в Києві російський дрон вдарив по житловій багатоповерхівці. Постраждали чотири людини. Як завжди, оперативно спрацювали наші рятувальники: станом на зараз пожежу ліквідовано. Вночі на Одещині було влучання по міжнародному пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Його роботу призупинено.

На жаль, двоє людей загинули, ще троє зазнали травм, шістнадцятьох рятувальники евакуювали. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Також триває ліквідація наслідків російської атаки у регіонах: Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, Харківщина, Житомирщина, Київська область", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, на жаль, міжнародна спільнота замало реагує на ці удари, що фактично збирають життя людей.

"Але реакція потрібна: Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі. І важливо, щоб санкції та підтримка України працювали ефективно саме на це. Партнери, які можуть допомогти, знають, що саме потрібно кожного дня. І я дякую кожному, хто допомагає в міру власних можливостей", - підсумував глава держави.

Читайте: Дрон влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва: є поранені, загоряння та руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вночі дрони атакували Київ: спалахнули пожежі у двох районах.

Також читайте: Удар РФ по Миколаєву: загинула жінка, серед поранених - 15-річна дитина. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (26917) обстріл (36612)
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Топ коментарі
+18
Ну, ти же на корупцію теж не реагуєш!
Робиш вигляд, типу "нічого немає, нічого не бачу".
А де обіцянка:
"Знадуть мого свінарчука - сам-піду"?
Всі твої 5-6 ефективні менеджерів під слідством.
А ти такий:
"А я тут не при чем, а я тут не причем, ..."
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09.09.2026 10:22 Відповісти
+16
Там тобі, вова, грамотна людина питання поставила: - чому Алабуга не палає? Але ж дістаємо, чому там виробництво на двох+ корпусах тільки більшиться?
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09.09.2026 10:22 Відповісти
+15
Точно як ти з 2019 року.
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09.09.2026 10:22 Відповісти

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