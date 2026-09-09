Дрон влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва: є поранені, загоряння та руйнування (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок ранкової дронової атаки РФ на Київ є влучання у багатоповерхівку.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
У мережі опублікований відеозапис зроблений на місці влучання.
Перші деталі
За його словами, у Дарницькому районі влучання БпЛА в 16-поверховий будинок.
"Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.
За даними КМВА, інформація про потерпілих уточнюється.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Пізніше Кличко уточнив, що у Дарницькому районі влучання БпЛА сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці.
За даними КМВА, наразі відомо про 4 постраждалих унаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі.
Станом на 9.18 5 людей постраждали від атаки ворога зранку на столицю. Трьох поранених медики госпіталізували.
За даними ДСНС, сталося руйнування конструкцій 22-поверхового житлового будинку на рівні 11-12 поверхів та виникла пожежа на рівні 12 поверху.
Вогнеборці ліквідували загоряння та врятували 23 людини.
Станом на 09:50 кількість постраждалих унаслідок ворожої збільшилася до 6.
Станом на 13.17 уже 9 постраждалих у столиці.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що вночі дрони атакували Київ: спалахнули пожежі у двох районах.
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