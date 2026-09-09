УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16898 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака шахедів на Київ
7 392 16

Дрон влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва: є поранені, загоряння та руйнування (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкової дронової атаки РФ на Київ є влучання у багатоповерхівку.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У мережі опублікований відеозапис зроблений на місці влучання.

Перші деталі

За його словами, у Дарницькому районі влучання БпЛА в 16-поверховий будинок.

"Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

За даними КМВА, інформація про потерпілих уточнюється.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент удару РФ по будівлі телеканалу "Ми — Україна": у цей час там були журналісти. ВIДЕО

Оновлена інформація

Пізніше Кличко уточнив, що у Дарницькому районі влучання БпЛА сталося в 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці.

За даними КМВА, наразі відомо про 4 постраждалих унаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі.

Станом на 9.18 5 людей постраждали від атаки ворога зранку на столицю. Трьох поранених медики госпіталізували.

За даними ДСНС, сталося руйнування конструкцій 22-поверхового житлового будинку на рівні 11-12 поверхів та виникла пожежа на рівні 12 поверху.

Вогнеборці ліквідували загоряння та врятували 23 людини.

удар по будинку у Києві
удар по будинку у Києві
удар по будинку у Києві
удар по будинку у Києві
удар по будинку у Києві
удар по будинку у Києві
удар по будинку у Києві
удар по будинку у Києві
удар по будинку у Києві
удар по будинку у Києві

Станом на 09:50 кількість постраждалих унаслідок ворожої збільшилася до 6.

Станом на 13.17 уже 9 постраждалих у столиці.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що вночі дрони атакували Київ: спалахнули пожежі у двох районах.

Також читайте: "Шахеди" атакують столицю: у Києві та на Київщині працює ППО

Автор: 

Київ (17025) обстріл (36702) Шахед (2505)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Чому немає атак на мокву і московію ??!
показати весь коментар
09.09.2026 08:31 Відповісти
+4
Стефанчуки-разумков-зеленський з РНБОУ і СТАВКОЮ, виконують вказівки Оманського куратора!! Єрмак-татаров-гетьманцев, з 2019 року, відновили дії убивць з Антимайдану, - убиті Фаріон, Парубій, Русінов…
Карати їх за це треба, але прутін відволікає своєю війною на знищення України!!!
Пильнуймо за Україною та знищуймо її ворога!
Слава Україні!!
показати весь коментар
09.09.2026 09:25 Відповісти
+2
Самашки.
показати весь коментар
09.09.2026 08:53 Відповісти

Завантаження...

 
 