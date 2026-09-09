Вночі дрони атакували Київ: спалахнули пожежі у двох районах. ФОТОрепортаж

Вночі 9 вересня ворог вкотре атакував Київ ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Пожежі у двох районах

Як зазначається, внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах сталось загоряння 2 вантажних автомобілів та гаража, на іншій локації горіла 2-поверхова нежитлова будівля.

Наразі всі пожежі ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

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Наслідки















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