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Новини Атака БПЛА на Київ
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Вночі дрони атакували Київ: спалахнули пожежі у двох районах. ФОТОрепортаж

Вночі 9 вересня ворог вкотре атакував Київ ударними дронами. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Пожежі у двох районах

Як зазначається, внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах сталось загоряння 2 вантажних автомобілів та гаража, на іншій локації горіла 2-поверхова нежитлова будівля.

Наразі всі пожежі ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Київ триває: повторне влучання в Голосіївському районі в склад, у Солом’янському - двоє загиблих (оновлено)

Наслідки

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

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Київ (17001) обстріл (36612) ДСНС (5457) Шахед (2487)
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