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Вночі дрони атакували Київ: спалахнули пожежі у двох районах. ФОТОрепортаж
Вночі 9 вересня ворог вкотре атакував Київ ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Пожежі у двох районах
Як зазначається, внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах сталось загоряння 2 вантажних автомобілів та гаража, на іншій локації горіла 2-поверхова нежитлова будівля.
Наразі всі пожежі ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
Наслідки
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