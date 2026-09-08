Атака дронів на Київ продовжується: у Солом’янському районі горить офісна будівля, у Шевченківському - повторне влучання у склади. Є постраждалі (оновлено)
Ворог продовжує атакувати дронами Київ. Є нові наслідки у столиці.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки нових атак
За його словами, зафіксовано виклики медиків у Шевченківський та Соломʼянський райони. Бригади вже виїхали.
За даними КМВА, у Солом'янському районі сталося загоряння офісної будівлі внаслідок ворожої атаки. Служби слідують на місце події.
Оновлена інформація
Пізніше Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, в 4-поверховій офісній будівлі виникла незначна пожежа та руйнування. Триває евакуація людей з верхніх поверхів будівлі.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
Станом на 12.14 у Шевченківському районі зафіксовано повторне влучання в складські будівлі. Вирує пожежа.
Екстрені служби на місці.
Що передувало?
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