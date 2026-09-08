9 вересня на наземній ділянці "зеленої" гілки метро поїзди курсуватимуть під час жовтого рівня загрози, - КМДА

9 вересня на наземній ділянці "зеленої" лінії метро поїзди курсуватимуть у тестовому режимі під час жовтого рівня загрози.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії без обмежень під час дії жовтого рівня", - йдеться в повідомленні.

Наразі завершують практичне відпрацювання алгоритмів безпеки.

"Працівники відпрацьовують дії у разі оголошення жовтого та червоного рівнів повітряної загрози, виникнення позаштатних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів із наземної ділянки.



Також перевіряють порядок інформування пасажирів і взаємодію машиністів, поїзних диспетчерів і чергового персоналу станцій.



Окремо оновлюють аудіоінформування для пасажирів у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії відповідно до нових алгоритмів роботи", - додали у КМДА.

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Що передувало?

Як повідомлялося, у Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину.

Також зелена гілка метро курсуватиме без обмежень під час жовтого рівня небезпеки.

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