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Новини Робота транспорту під час тривоги
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9 вересня на наземній ділянці "зеленої" гілки метро поїзди курсуватимуть під час жовтого рівня загрози, - КМДА

Робота метро в Києві під час тривог: що зміниться?

9 вересня на наземній ділянці "зеленої" лінії метро поїзди курсуватимуть у тестовому режимі під час жовтого рівня загрози.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії без обмежень під час дії жовтого рівня", - йдеться в повідомленні.

Наразі завершують практичне відпрацювання алгоритмів безпеки.

"Працівники відпрацьовують дії у разі оголошення жовтого та червоного рівнів повітряної загрози, виникнення позаштатних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів із наземної ділянки.

Також перевіряють порядок інформування пасажирів і взаємодію машиністів, поїзних диспетчерів і чергового персоналу станцій.

Окремо оновлюють аудіоінформування для пасажирів у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії відповідно до нових алгоритмів роботи", - додали у КМДА.

Читайте: Підготовка до майбутніх тривог: Київський метрополітен після зонування станцій закупив 3600 стільців

Що передувало?

Читайте: На станціях київського метро виділять окремі зони для маломобільних, для людей з дітьми та з тваринами під час тривог, - КМДА

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Київ (16983) Метрополітен (898) повітряна тривога (1035)
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