9 вересня на наземній ділянці "зеленої" гілки метро поїзди курсуватимуть під час жовтого рівня загрози, - КМДА
9 вересня на наземній ділянці "зеленої" лінії метро поїзди курсуватимуть у тестовому режимі під час жовтого рівня загрози.
Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії без обмежень під час дії жовтого рівня", - йдеться в повідомленні.
Наразі завершують практичне відпрацювання алгоритмів безпеки.
"Працівники відпрацьовують дії у разі оголошення жовтого та червоного рівнів повітряної загрози, виникнення позаштатних ситуацій та необхідності евакуації пасажирів із наземної ділянки.
Також перевіряють порядок інформування пасажирів і взаємодію машиністів, поїзних диспетчерів і чергового персоналу станцій.
Окремо оновлюють аудіоінформування для пасажирів у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії відповідно до нових алгоритмів роботи", - додали у КМДА.
Що передувало?
- Як повідомлялося, у Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину.
- Також зелена гілка метро курсуватиме без обмежень під час жовтого рівня небезпеки.
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