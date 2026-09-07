Підготовка до майбутніх тривог: Київський метрополітен після зонування станцій закупив 3600 стільців

Київський метрополітен замовив 3600 розкладних стільців на 1,87 млн гривень для розміщення пасажирів на станціях під час повітряних тривог.

Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зокрема, як вказано в Prozorro, наприкінці серпня 2026 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Сои Групп" на закупівлю 3 600 розкладних туристичних стільців зі спинкою. Сума угоди становить 1,87 млн гривень, вартість одного стільця - 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року.

Як зазначається в технічній документації до угоди, основні характеристики товару: металевий каркас, тканинна оббивка, наявність спинки та підлокітників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зелена гілка курсуватиме без обмежень, - Кличко розповів, як працюватимуть метро та мости у Києві під час тривог

Нагадаємо, 46 підземних станцій київського метро під час тривог слугують укриттями. Під час масованих атак там одночасно переховуються десятки тисяч людей. Нещодавно метрополітен запровадив чотири зони укриття. Простір платформи умовно розділили на сектори: для людей з дітьми, маломобільних груп, пасажирів із тваринами та зони для сидіння.

Також читайте: У Києві обмежили проведення масових та спортивних заходів через погіршення безпекової ситуації, - Кличко