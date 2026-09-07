Подготовка к будущим тревогам: Киевский метрополитен после зонирования станций закупил 3600 стульев

Киевский метрополитен заказал 3600 раскладных стульев на сумму 1,87 млн гривен для размещения пассажиров на станциях во время воздушных тревог.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro, сообщает Цензор.НЕТ.

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В частности, как указано в Prozorro, в конце августа 2026 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заключило договор с ООО "Сои Групп" на закупку 3 600 раскладных туристических стульев со спинкой. Сумма сделки составляет 1,87 млн гривен, стоимость одного стула — 435 гривен без НДС. Поставлять их будут партиями до 31 марта 2027 года.

Как отмечается в технической документации к договору, основные характеристики товара: металлический каркас, тканевая обивка, наличие спинки и подлокотников.

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Напомним, 46 подземных станций киевского метро во время тревог служат укрытиями. Во время массированных атак там одновременно укрываются десятки тысяч людей. Недавно метрополитен ввел четыре зоны укрытия. Пространство платформы условно разделили на сектора: для людей с детьми, маломобильных групп, пассажиров с животными и зоны для сидения.

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