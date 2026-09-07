В Киеве ограничили проведение массовых и спортивных мероприятий из-за ухудшения ситуации с безопасностью, - Кличко
Сегодня, 7 сентября, Совет обороны Киева принял решение об ограничении проведения массовых мероприятий в столице.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Какие запреты предусмотрены?
"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий", - отметил мэр.
По словам Кличко, оповещения об уровнях угроз (тревог) уже работают в городском мобильном приложении "Киев Цифровой".
Изменения вступают в силу в Киеве с 00 часов 10 сентября.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, в Киеве с 10 сентября сократят комендантский час.
- Также "зеленая" ветка метро будет курсировать без ограничений во время "желтого" уровня опасности.
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