В Киеве ограничили проведение массовых и спортивных мероприятий из-за ухудшения ситуации с безопасностью, - Кличко

Сегодня, 7 сентября, Совет обороны Киева принял решение об ограничении проведения массовых мероприятий в столице.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие запреты предусмотрены?

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий", - отметил мэр.

По словам Кличко, оповещения об уровнях угроз (тревог) уже работают в городском мобильном приложении "Киев Цифровой".

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Изменения вступают в силу в Киеве с 00 часов 10 сентября.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, в Киеве с 10 сентября сократят комендантский час.

Также "зеленая" ветка метро будет курсировать без ограничений во время "желтого" уровня опасности.

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