"Зеленая" ветка будет курсировать без ограничений, - Кличко рассказал, как будут работать метро и мосты в Киеве во время тревог

В Киеве во время действия желтого уровня угрозы Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка метро) будет работать без ограничений.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как будет работать зеленая ветка?

Итак, по его словам, будет обеспечено движение поездов и перевозка пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег).

"При красном уровне угрозы зеленая линия будет курсировать между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Славутич" - "Красный хутор", - уточнил мэр.

Читайте также: В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час, - Кличко

Как будет работать красная линия?

Также отмечается, что Святошинско-Броварская линия (красная ветка) будет работать, как и раньше, - в ограниченном режиме. Перевозя пассажиров по подземному участку от станции метро "Академгородок" до "Арсенальной".

"Наземный общественный транспорт и в дальнейшем будет курсировать без ограничений. Также напомню, что город уже организовал дополнительный автобусный маршрут, который дублирует маршрут красной ветки метро. Он курсирует постоянно от станции метро "Дворец спорта" через станцию метро "Арсенальная" до станции метро "Лесная", - расскал Кличко.

Читайте также: С 6:00 6 сентября в Киеве введена дифференцированная система оповещения о воздушных угрозах, - КГГА

Движение через реку Днепр во время воздушной тревоги

По словам Кличко, движение по Южному мосту во время воздушной тревоги будет разрешено без ограничений. Но с технологической перекрытием на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя.

При этом во время воздушной тревоги въезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука будет закрыт.

Дарницкий мост, мост Патона, мост "Метро", Северный мостбудут работать без изменений.



Подольско-Воскресенский мостовой переход будет работать с технологическим перекрытием на полчаса после объявления тревоги и на полчаса после отбоя с изменением организации дорожного движения (введение реверсного движения).