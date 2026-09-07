В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час, - Кличко

В Киеве с 10 сентября сократят продолжительность комендантского часа - он будет действовать с 01:00 до 05:00. При этом общественный транспорт столицы будет работать на час дольше.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Соответствующее решение принял Совет обороны Киева. Новый режим начнет действовать с 00:00 10 сентября.

В связи с сокращением комендантского часа на один час будет продлен и график работы общественного транспорта.

В то же время режим работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров не изменится.

Кличко также напомнил, что с 3 сентября в Киеве во время комендантского часа разрешено движение транзитного крупногабаритного транспорта.

Кроме того, из-за возможных задержек поездов в столице организовали четыре автобусных маршрута, которые перевозят пассажиров с Центрального железнодорожного вокзала во время комендантского часа.

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