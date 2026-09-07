У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину, - Кличко
У Києві з 10 вересня скоротять тривалість комендантської години – вона діятиме з 01:00 до 05:00. Водночас громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. Новий режим почне діяти з 00:00 10 вересня.
У зв'язку зі скороченням комендантської години на одну годину подовжать і графік роботи громадського транспорту.
Водночас режим роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюватимуть.
Кличко також нагадав, що з 3 вересня у Києві під час комендантської години дозволили рух транзитного великогабаритного транспорту.
Крім того, через можливі затримки поїздів у столиці організували чотири автобусні маршрути, які перевозять пасажирів із Центрального залізничного вокзалу під час комендантської години.
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