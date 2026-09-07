Зелена гілка курсуватиме без обмежень, - Кличко розповів, як працюватимуть метро та мости у Києві під час тривог

У Києві під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро).

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києві Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Як працюватиме зелена гілка?

Отже, за його словами, буде забезпечено рух поїздів та перевезення пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег).

"При червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір", - уточнив мер.

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Як працюватиме червона гілка?

Також зазначається, що Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього - в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної".

"Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Також нагадаю, що місто вже організувало додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної гілки метро. І курсує постійно від станції метро "Палац спорту" через станцію метро "Арсенальна" до метро "Лісова", - пояснив Кличко.

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Рух через річку Дніпро під час повітряної тривоги

За словами Кличка, рух Південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень. Але з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою.

При цьому під час повітряної тривоги заїзд на Південний міст з вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука буде закритий.

Дарницький міст, міст Патона, міст Метро, Північний - працюватимуть без змін.



Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою зі зміною організації дорожнього руху (запровадження реверсного руху).

Зміни запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня.