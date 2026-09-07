УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17962 відвідувача онлайн
Новини Оголошення повітряної тривоги Атака ракет і БпЛА на Київ
696 1

У Києві обмежили проведення масових та спортивних заходів через погіршення безпекової ситуації, - Кличко

Заборона змагань у Києві

Сьогодні, 7 вересня, Рада оборони Києва ухвалила рішення щодо обмеження на проведення масових заходів в столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які заборони передбачені?

"У звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", - зазначив мер.

За словами Кличка, сповіщення про рівні загроз (тривог) вже працюють у міському мобільному застосунку "Київ Цифровий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 6:00 6 вересня у Києві запроваджено диференційовану систему оповіщення про повітряні загрози, - КМДА

Зміни запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хвилина мовчання у Києві: транспорт щодня зупинятиметься на 60 секунд

Автор: 

Київ (16972) укриття (324) повітряна тривога (1031)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 