У Києві обмежили проведення масових та спортивних заходів через погіршення безпекової ситуації, - Кличко

Сьогодні, 7 вересня, Рада оборони Києва ухвалила рішення щодо обмеження на проведення масових заходів в столиці.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Які заборони передбачені?

"У звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", - зазначив мер.

За словами Кличка, сповіщення про рівні загроз (тривог) вже працюють у міському мобільному застосунку "Київ Цифровий".

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Зміни запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня.

Що передувало?

Як повідомлялося, у Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину.

Також зелена гілка метро курсуватиме без обмежень під час жовтого рівня небезпеки.

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