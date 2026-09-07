У Києві обмежили проведення масових та спортивних заходів через погіршення безпекової ситуації, - Кличко
Сьогодні, 7 вересня, Рада оборони Києва ухвалила рішення щодо обмеження на проведення масових заходів в столиці.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Які заборони передбачені?
"У звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", - зазначив мер.
За словами Кличка, сповіщення про рівні загроз (тривог) вже працюють у міському мобільному застосунку "Київ Цифровий".
Зміни запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня.
Що передувало?
- Як повідомлялося, у Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину.
- Також зелена гілка метро курсуватиме без обмежень під час жовтого рівня небезпеки.
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