9 сентября на наземном участке "зеленой" линии метро поезда будут курсировать во время желтого уровня угрозы, - КГГА
9 сентября на наземном участке "зеленой" линии метро поезда будут курсировать в тестовом режиме при желтом уровне угрозы.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Тестирование пройдет накануне запланированного на 10 сентября запуска движения поездов на наземном участке Сирецко-Печерской линии без ограничений во время действия желтого уровня", — говорится в сообщении.
В настоящее время завершается практическая отработка алгоритмов безопасности.
"Сотрудники отрабатывают действия в случае объявления желтого и красного уровней воздушной угрозы, возникновения нештатных ситуаций и необходимости эвакуации пассажиров с наземного участка.
Также проверяют порядок информирования пассажиров и взаимодействие машинистов, поездных диспетчеров и дежурного персонала станций.
Отдельно обновляют аудиоинформирование для пассажиров в 105 головных вагонах Сирецко-Печерской линии в соответствии с новыми алгоритмами работы", — добавили в КГГА.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, в Киеве с 10 сентября сократят комендантский час.
- Также "зеленая" ветка метро будет курсировать без ограничений во время "желтого" уровня опасности.
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