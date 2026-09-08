9 сентября на наземном участке "зеленой" линии метро поезда будут курсировать во время желтого уровня угрозы, - КГГА

9 сентября на наземном участке "зеленой" линии метро поезда будут курсировать в тестовом режиме при желтом уровне угрозы.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Тестирование пройдет накануне запланированного на 10 сентября запуска движения поездов на наземном участке Сирецко-Печерской линии без ограничений во время действия желтого уровня", — говорится в сообщении.

В настоящее время завершается практическая отработка алгоритмов безопасности.

"Сотрудники отрабатывают действия в случае объявления желтого и красного уровней воздушной угрозы, возникновения нештатных ситуаций и необходимости эвакуации пассажиров с наземного участка.



Также проверяют порядок информирования пассажиров и взаимодействие машинистов, поездных диспетчеров и дежурного персонала станций.



Отдельно обновляют аудиоинформирование для пассажиров в 105 головных вагонах Сирецко-Печерской линии в соответствии с новыми алгоритмами работы", — добавили в КГГА.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, в Киеве с 10 сентября сократят комендантский час.

Также "зеленая" ветка метро будет курсировать без ограничений во время "желтого" уровня опасности.

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