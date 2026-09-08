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Атака дронов на Киев продолжается: в Соломенском районе горит офисное здание, поступают вызовы медиков
Враг продолжает атаковать Киев с помощью дронов. В столице наблюдаются новые последствия.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия новых атак
По его словам, зафиксированы вызовы медиков в Шевченковский и Соломенский районы. Бригады уже выехали.
По данным КГВА, в Соломенском районе произошло возгорание офисного здания в результате вражеской атаки. Службы направляются на место происшествия.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей.
- В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: два человека погибли, десять пострадали.
- Кроме того, рашисты нанесли удар по рынку в пригороде Одессы: в соцсетях пишут, что разрушен "7-й километр".
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