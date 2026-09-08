Атака дронов на Киев продолжается: в Соломенском районе горит офисное здание, поступают вызовы медиков

Враг продолжает атаковать Киев с помощью дронов. В столице наблюдаются новые последствия.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия новых атак

По его словам, зафиксированы вызовы медиков в Шевченковский и Соломенский районы. Бригады уже выехали.

По данным КГВА, в Соломенском районе произошло возгорание офисного здания в результате вражеской атаки. Службы направляются на место происшествия.

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Что предшествовало?

По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей.

В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: два человека погибли, десять пострадали.

Кроме того, рашисты нанесли удар по рынку в пригороде Одессы: в соцсетях пишут, что разрушен "7-й километр".

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