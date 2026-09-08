Момент удару РФ по будівлі телеканалу "Ми — Україна": у цей час там були журналісти. ВIДЕО
Момент російського удару по "Ми — Україна" та "Ми — Україна+" у Києві 8 вересня потрапив на відео — у цей момент всередині працювали люди.
Відео опублікували у пресслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Текстовий супровід відео
На відео — запис із камери відеоспостереження, на якому видно момент вибуху поблизу будівлі: у кадрі хмара пилу та уламків здіймається біля паркану й огорожі території, а сусідня багатоповерхова будівля видима на задньому плані. Запис зроблено з ракурсу камери, встановленої на території об'єкта, з характерним інтерфейсом системи відеоспостереження (перелік камер та календар збоку екрана). У кадрі також видно припарковані автомобілі та лінію електропередач на тлі неба. Відео супроводжується водяним знаком Telegram-каналу, який його поширив.
Що показують кадри
У телеканалі заявили, що оприлюднені кадри свідчать не про випадкове влучання, а про цілеспрямований удар по журналістах — на відео зафіксовано момент прильоту по ньюзруму "Ми — Україна" та "Ми — Україна+" саме тоді, коли там працювали люди.
Реакція керівництва каналу
"Кожен такий удар має отримати реакцію Європи й світу, бо безкарність — це запрошення до наступного", — зазначив директор "Ми — Україна" Ігор Петренко.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, Росія вночі атакувала Україну ракетами та 166 дронами: ППО знищила 175 цілей.
- Зокрема, Росія атакувала Київ балістикою: є загиблі та постраждалі.
- Російський ударний дрон серед дня атакував будівлю телеканала "Ми - Україна", який бере участь у телемарафоні "Єдині новини", 5 поранених.
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Телеканал офіційно долучився до Телемарафону у 2022 році.
От кого там точно не було - це журналістів.
https://pbs.twimg.com/media/HRr54R5awAAzctO.jpg