УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16926 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака шахедів на Київ Атака безпілотників на Київ
5 726 29

Момент удару РФ по будівлі телеканалу "Ми — Україна": у цей час там були журналісти. ВIДЕО

Момент російського удару по "Ми — Україна" та "Ми — Україна+" у Києві 8 вересня потрапив на відео — у цей момент всередині працювали люди.

Відео опублікували у пресслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Текстовий супровід відео

На відео — запис із камери відеоспостереження, на якому видно момент вибуху поблизу будівлі: у кадрі хмара пилу та уламків здіймається біля паркану й огорожі території, а сусідня багатоповерхова будівля видима на задньому плані. Запис зроблено з ракурсу камери, встановленої на території об'єкта, з характерним інтерфейсом системи відеоспостереження (перелік камер та календар збоку екрана). У кадрі також видно припарковані автомобілі та лінію електропередач на тлі неба. Відео супроводжується водяним знаком Telegram-каналу, який його поширив.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що показують кадри

У телеканалі заявили, що оприлюднені кадри свідчать не про випадкове влучання, а про цілеспрямований удар по журналістах — на відео зафіксовано момент прильоту по ньюзруму "Ми — Україна" та "Ми — Україна+" саме тоді, коли там працювали люди.

Реакція керівництва каналу

"Кожен такий удар має отримати реакцію Європи й світу, бо безкарність — це запрошення до наступного", — зазначив директор "Ми — Україна" Ігор Петренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після масованої атаки на Київ вибухотехніки вилучили частини російських ракет та 50 кг вибухівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, Росія вночі атакувала Україну ракетами та 166 дронами: ППО знищила 175 цілей.
  • Зокрема, Росія атакувала Київ балістикою: є загиблі та постраждалі.
  • Російський ударний дрон серед дня атакував будівлю телеканала "Ми - Україна", який бере участь у телемарафоні "Єдині новини", 5 поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Київ триває: повторне влучання в Голосіївському районі в склад, у Солом’янському - двоє загиблих (оновлено)

Автор: 

журналістика (1863) Київ (17025) обстріл (36677)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Не було там ніяких журналістів. Були звичайні пропагандисти влади.
показати весь коментар
08.09.2026 19:19 Відповісти
+21
Телеканал «Ми - Україна» заснований колишніми працівниками «Медіа Групи Україна» (після того, як Рінат Ахметов відмовився від своїх медійних ліцензій у 2022 році).
Телеканал офіційно долучився до Телемарафону у 2022 році.

От кого там точно не було - це журналістів.
показати весь коментар
08.09.2026 19:27 Відповісти
+20
Удар природи по ворожому спецназу:

https://pbs.twimg.com/media/HRr54R5awAAzctO.jpg
показати весь коментар
08.09.2026 19:23 Відповісти

Завантаження...

 
 