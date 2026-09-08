Після масованої атаки на Київ вибухотехніки вилучили частини російських ракет та 50 кг вибухівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Дарницькому районі Києва вибухотехніки вилучили реактивну частину ракети, у Дніпровському, близько 50 кг вибухової речовини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.
У Дарницькому районі фахівці забрали спрацьовану реактивну частину гіперзвукової ракети. У Дніпровському – близько 50 кг вибухової речовини з ворожої ракети.
Надалі правоохоронці передадуть їх для знищення у встановленому порядку.
Звернення до мешканців
Пам'ятайте, у разі виявлення підозрілого предмета:
❌Не підходьте!
❌Не чіпайте!
✅Телефонуйте 101, 102 або 112!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль