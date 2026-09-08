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Після масованої атаки на Київ вибухотехніки вилучили частини російських ракет та 50 кг вибухівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва вибухотехніки вилучили реактивну частину ракети, у Дніпровському, близько 50 кг вибухової речовини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.

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У Дарницькому районі фахівці забрали спрацьовану реактивну частину гіперзвукової ракети. У Дніпровському – близько 50 кг вибухової речовини з ворожої ракети.

Надалі правоохоронці передадуть їх для знищення у встановленому порядку.

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❌Не підходьте!
❌Не чіпайте!
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Після масованого удару РФ у Києві знайшли 50 кг вибухової речовини
Після масованого удару РФ у Києві знайшли 50 кг вибухової речовини

Автор: 

Київ (17025) сапер (250)
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