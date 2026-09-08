После массированной атаки на Киев взрывотехники изъяли части российских ракет и 50 кг взрывчатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева взрывотехники изъяли реактивную часть ракеты, а в Днепровском - около 50 кг взрывчатого вещества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины.

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В Дарницком районе специалисты изъяли отработанную реактивную часть гиперзвуковой ракеты. В Днепровском - около 50 кг взрывчатого вещества из вражеской ракеты.



В дальнейшем правоохранители передадут их для уничтожения в установленном порядке.

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