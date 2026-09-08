После массированной атаки на Киев взрывотехники изъяли части российских ракет и 50 кг взрывчатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Дарницком районе Киева взрывотехники изъяли реактивную часть ракеты, а в Днепровском - около 50 кг взрывчатого вещества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины.
В Дарницком районе специалисты изъяли отработанную реактивную часть гиперзвуковой ракеты. В Днепровском - около 50 кг взрывчатого вещества из вражеской ракеты.
В дальнейшем правоохранители передадут их для уничтожения в установленном порядке.
Обращение к жителям
Помните, в случае обнаружения подозрительного предмета:
❌Не подходите!
❌Не трогайте!
✅Звоните по номерам 101, 102 или 112!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль