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После массированной атаки на Киев взрывотехники изъяли части российских ракет и 50 кг взрывчатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева взрывотехники изъяли реактивную часть ракеты, а в Днепровском - около 50 кг взрывчатого вещества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины.

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В Дарницком районе специалисты изъяли отработанную реактивную часть гиперзвуковой ракеты. В Днепровском - около 50 кг взрывчатого вещества из вражеской ракеты.

В дальнейшем правоохранители передадут их для уничтожения в установленном порядке.

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Обращение к жителям

Помните, в случае обнаружения подозрительного предмета:

❌Не подходите!
❌Не трогайте!
✅Звоните по номерам 101, 102 или 112!

После массированного удара РФ в Киеве обнаружили 50 кг взрывчатого вещества
После массированного удара РФ в Киеве обнаружили 50 кг взрывчатого вещества

Автор: 

Киев (27432) сапер (192)
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