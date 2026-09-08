Момент удара РФ по зданию телеканала "Мы - Украина": в это время там находились журналисты. ВИДЕО
Момент российского удара по "Мы — Украина" и "Мы — Украина+" в Киеве 8 сентября запечатлели на видео — в этот момент внутри находились люди.
Видео опубликовала пресс-служба, сообщает Цензор.НЕТ.
Текстовое сопровождение видео
На видео — запись с камеры видеонаблюдения, на которой виден момент взрыва возле здания: в кадре облако пыли и обломков поднимается у забора и ограждения территории, а соседнее многоэтажное здание видно на заднем плане. Запись сделана с ракурса камеры, установленной на территории объекта, с характерным интерфейсом системы видеонаблюдения (список камер и календарь сбоку экрана). В кадре также видны припаркованные автомобили и линия электропередач на фоне неба. Видео сопровождается водяным знаком Telegram-канала, который его распространил.
Что показывают кадры
На телеканале заявили, что обнародованные кадры свидетельствуют не о случайном попадании, а о целенаправленном ударе по журналистам — на видео зафиксирован момент удара по ньюсруму "Мы — Украина" и "Мы — Украина+" именно в тот момент, когда там работали люди.
Реакция руководства канала
"Каждый такой удар должен вызвать реакцию Европы и всего мира, ведь безнаказанность — это приглашение к следующему", — отметил директор "Мы — Украина" Игорь Петренко.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей.
- В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: есть погибшие и пострадавшие.
- Российский ударный дрон среди бела дня атаковал здание телеканала "Мы — Украина", участвующего в телемарафоне "Единые новости", 5 раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Телеканал офіційно долучився до Телемарафону у 2022 році.
От кого там точно не було - це журналістів.
https://pbs.twimg.com/media/HRr54R5awAAzctO.jpg