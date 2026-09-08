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Момент удара РФ по зданию телеканала "Мы - Украина": в это время там находились журналисты. ВИДЕО

Момент российского удара по "Мы — Украина" и "Мы — Украина+" в Киеве 8 сентября запечатлели на видео — в этот момент внутри находились люди.

Видео опубликовала пресс-служба, сообщает Цензор.НЕТ.

Текстовое сопровождение видео

На видео — запись с камеры видеонаблюдения, на которой виден момент взрыва возле здания: в кадре облако пыли и обломков поднимается у забора и ограждения территории, а соседнее многоэтажное здание видно на заднем плане. Запись сделана с ракурса камеры, установленной на территории объекта, с характерным интерфейсом системы видеонаблюдения (список камер и календарь сбоку экрана). В кадре также видны припаркованные автомобили и линия электропередач на фоне неба. Видео сопровождается водяным знаком Telegram-канала, который его распространил.

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Что показывают кадры

На телеканале заявили, что обнародованные кадры свидетельствуют не о случайном попадании, а о целенаправленном ударе по журналистам — на видео зафиксирован момент удара по ньюсруму "Мы — Украина" и "Мы — Украина+" именно в тот момент, когда там работали люди.

Реакция руководства канала

"Каждый такой удар должен вызвать реакцию Европы и всего мира, ведь безнаказанность — это приглашение к следующему", — отметил директор "Мы — Украина" Игорь Петренко.

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Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей.
  • В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: есть погибшие и пострадавшие.
  • Российский ударный дрон среди бела дня атаковал здание телеканала "Мы — Украина", участвующего в телемарафоне "Единые новости", 5 раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на Киев продолжается: повторное попадание в Голосеевском районе в склад, в Соломенском — двое погибших (обновлено)

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журналистика (3414) Киев (27432) обстрел (35369)
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Топ комментарии
+33
Не було там ніяких журналістів. Були звичайні пропагандисти влади.
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08.09.2026 19:19 Ответить
+21
Телеканал «Ми - Україна» заснований колишніми працівниками «Медіа Групи Україна» (після того, як Рінат Ахметов відмовився від своїх медійних ліцензій у 2022 році).
Телеканал офіційно долучився до Телемарафону у 2022 році.

От кого там точно не було - це журналістів.
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08.09.2026 19:27 Ответить
+20
Удар природи по ворожому спецназу:

https://pbs.twimg.com/media/HRr54R5awAAzctO.jpg
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08.09.2026 19:23 Ответить

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