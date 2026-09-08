Момент удара РФ по зданию телеканала "Мы - Украина": в это время там находились журналисты. ВИДЕО

Момент российского удара по "Мы — Украина" и "Мы — Украина+" в Киеве 8 сентября запечатлели на видео — в этот момент внутри находились люди.

Видео опубликовала пресс-служба, сообщает Цензор.НЕТ.

Текстовое сопровождение видео На видео — запись с камеры видеонаблюдения, на которой виден момент взрыва возле здания: в кадре облако пыли и обломков поднимается у забора и ограждения территории, а соседнее многоэтажное здание видно на заднем плане. Запись сделана с ракурса камеры, установленной на территории объекта, с характерным интерфейсом системы видеонаблюдения (список камер и календарь сбоку экрана). В кадре также видны припаркованные автомобили и линия электропередач на фоне неба. Видео сопровождается водяным знаком Telegram-канала, который его распространил.

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Что показывают кадры

На телеканале заявили, что обнародованные кадры свидетельствуют не о случайном попадании, а о целенаправленном ударе по журналистам — на видео зафиксирован момент удара по ньюсруму "Мы — Украина" и "Мы — Украина+" именно в тот момент, когда там работали люди.

Реакция руководства канала

"Каждый такой удар должен вызвать реакцию Европы и всего мира, ведь безнаказанность — это приглашение к следующему", — отметил директор "Мы — Украина" Игорь Петренко.

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Что предшествовало?

По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей.

В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: есть погибшие и пострадавшие.

Российский ударный дрон среди бела дня атаковал здание телеканала "Мы — Украина", участвующего в телемарафоне "Единые новости", 5 раненых.

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