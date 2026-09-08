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Новости Фото Атака шахедов на Киев
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Россияне нанесли удар "шахедом" по зданию телеканала "Мы - Украина" прямо во время эфира: 5 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский ударный дрон посреди дня атаковал здание телеканала "Мы - Украина", участвующего в телемарафоне "Єдині новини".

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дрон атаковал здание телеканала "Мы - Украина"

По словам Зеленского, сегодня Россия нанесла удар по СМИ, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала "Мы - Украина", участвующего в телемарафоне "Єдині новини".

Подвергся атаке канал
Подвергся атаке канал
Подвергся атаке канал
Подвергся атаке канал
Подвергся атаке канал
Подвергся атаке канал
Подвергся атаке канал

"Прямо посреди дня. Именно тогда, когда журналисты были в эфире. Здание частично разрушено. На месте работают все необходимые службы. Сотрудники ГСЧС уже потушили пожар. На данный момент известно о пяти пострадавших. К сожалению, их число еще может увеличиться", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 сентября на наземном участке "зеленой" ветки метро поезда будут курсировать при желтом уровне угрозы, - КГГА

РФ воюет "шахидами" с СМИ

"Шахеды" против СМИ — это новая страница российской деградации, и на это обязательно должна последовать реакция Европы и всего мира. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам — по их жизни. Россию нужно остановить, и это возможно только благодаря совместным усилиям", — подчеркивает глава государства.

Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ на Киев в Соломенском районе горит офисное здание, в Шевченковском — повторное попадание в склады.

Что этому предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей.
  • В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: два человека погибли, десять пострадали.
  • Кроме того, рашисты нанесли удар по рынку в пригороде Одессы: в соцсетях пишут, что разрушен "7-й километр".

Читайте также: 9 сентября на наземном участке "зеленой" ветки метро поезда будут курсировать при желтом уровне угрозы, - КГГА

Автор: 

Зеленский Владимир (25802) Киев (27432) обстрел (35369) марафон (128) Шахед (2490)
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Топ комментарии
+33
ввечері буде ударний відосик від Зелі та чергове скиглення про те що потрібні ракети до петріот, ані слова про ген прокурора, міндіча, дінастію
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08.09.2026 13:07 Ответить
+28
Шулерман еще пока только лепит ракету. Скоро, в ближайшее время, вот-вот, в конце весны или в конце лета, или оченью точно, или зимой наверняка. Диктор R1 обьявит.
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08.09.2026 13:09 Ответить
+26
Ну як вам голуб миру від Зеленського? Давай Зрадник Гнусявий, розкажи нам в черговий раз про потужну відповідь
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08.09.2026 13:06 Ответить

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