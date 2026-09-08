Россияне нанесли удар "шахедом" по зданию телеканала "Мы - Украина" прямо во время эфира: 5 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российский ударный дрон посреди дня атаковал здание телеканала "Мы - Украина", участвующего в телемарафоне "Єдині новини".
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Дрон атаковал здание телеканала "Мы - Украина"
По словам Зеленского, сегодня Россия нанесла удар по СМИ, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала "Мы - Украина", участвующего в телемарафоне "Єдині новини".
"Прямо посреди дня. Именно тогда, когда журналисты были в эфире. Здание частично разрушено. На месте работают все необходимые службы. Сотрудники ГСЧС уже потушили пожар. На данный момент известно о пяти пострадавших. К сожалению, их число еще может увеличиться", - отметил Зеленский.
РФ воюет "шахидами" с СМИ
"Шахеды" против СМИ — это новая страница российской деградации, и на это обязательно должна последовать реакция Европы и всего мира. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам — по их жизни. Россию нужно остановить, и это возможно только благодаря совместным усилиям", — подчеркивает глава государства.
Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ на Киев в Соломенском районе горит офисное здание, в Шевченковском — повторное попадание в склады.
Что этому предшествовало?
- По данным Воздушных сил, Россия ночью атаковала Украину ракетами и 166 дронами: ПВО уничтожила 175 целей.
- В частности, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: два человека погибли, десять пострадали.
- Кроме того, рашисты нанесли удар по рынку в пригороде Одессы: в соцсетях пишут, что разрушен "7-й километр".
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