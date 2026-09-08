Росіяни вдарили "шахедом" по будівлі телеканала "Ми - Україна" просто під час ефіру: 5 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російський ударний дрон серед дня атакував будівлю телеканала "Ми - Україна", який бере участь у телемарафоні "Єдині новини".

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрон атакував будівлю телеканала "Ми - Україна"

За словами Зеленського, сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала "Ми - Україна" телемарафону "Єдині новини".















"Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі. Будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу. Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися", - зазначив Зеленський.

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РФ воює "шахедами" з медіа

"Шахеди" проти медіа - це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях - по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям", - наголошує глава держави.

Раніше повідомлялося, що через атаку РФ на Київ у Солом’янському районі горить офісна будівля, у Шевченківському - повторне влучання у склади.

Що передувало?

За даними Повітряних сил, Росія вночі атакувала Україну ракетами та 166 дронами: ППО знищила 175 цілей.

Зокрема, Росія атакувала Київ балістикою: дві людини загинули, десятеро постраждалих.

Окрім того, рашисти вдарили по ринку в передмісті Одеси: у соцмережах пишуть, що зруйновано "7-й кілометр.

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