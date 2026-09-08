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Новини Атака шахедів на Київ
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Росіяни вдарили "шахедом" по будівлі телеканала "Ми - Україна" просто під час ефіру: 5 поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російський ударний дрон серед дня атакував будівлю телеканала "Ми - Україна", який бере участь у телемарафоні "Єдині новини".

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрон атакував будівлю телеканала "Ми - Україна"

За словами Зеленського, сьогодні Росія завдала удару по медіа, по журналістах. Ударний дрон атакував будівлю телеканала "Ми - Україна" телемарафону "Єдині новини".

Атаковано канал ми україна
Атаковано канал ми україна
Атаковано канал ми україна
Атаковано канал ми україна
Атаковано канал ми україна
Атаковано канал ми україна
Атаковано канал ми україна

"Просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі. Будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу. Станом на зараз відомо про пʼятьох постраждалих. На жаль, кількість ще може збільшитися", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 вересня на наземній ділянці "зеленої" гілки метро поїзди курсуватимуть під час жовтого рівня загрози, - КМДА

РФ воює "шахедами" з медіа

"Шахеди" проти медіа - це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях - по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям", - наголошує глава держави.

Раніше повідомлялося, що через атаку РФ на Київ у Солом’янському районі горить офісна будівля, у Шевченківському - повторне влучання у склади.

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, Росія вночі атакувала Україну ракетами та 166 дронами: ППО знищила 175 цілей.
  • Зокрема, Росія атакувала Київ балістикою: дві людини загинули, десятеро постраждалих.
  • Окрім того, рашисти вдарили по ринку в передмісті Одеси: у соцмережах пишуть, що зруйновано "7-й кілометр.

Читайте також: 9 вересня на наземній ділянци "зеленої" гілки метро поїзди курсуватимуть під час жовтого рівня загрози, - КМДА

Автор: 

Зеленський Володимир (26906) Київ (16983) обстріл (36586) марафон (113) Шахед (2487)
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Топ коментарі
+24
ввечері буде ударний відосик від Зелі та чергове скиглення про те що потрібні ракети до петріот, ані слова про ген прокурора, міндіча, дінастію
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08.09.2026 13:07 Відповісти
+23
Ну як вам голуб миру від Зеленського? Давай Зрадник Гнусявий, розкажи нам в черговий раз про потужну відповідь
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08.09.2026 13:06 Відповісти
+22
Шулерман еще пока только лепит ракету. Скоро, в ближайшее время, вот-вот, в конце весны или в конце лета, или оченью точно, или зимой наверняка. Диктор R1 обьявит.
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08.09.2026 13:09 Відповісти

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