3 761 5
Ночью дроны атаковали Киев: вспыхнули пожары в двух районах. ФОТОрепортаж
Ночью 9 сентября враг в очередной раз атаковал Киев ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Пожары в двух районах
Как отмечается, в результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах произошло возгорание двух грузовых автомобилей и гаража, на другом месте горело двухэтажное нежилое здание.
В настоящее время все пожары ликвидированы.
Жертв и пострадавших нет.
Последствия
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль