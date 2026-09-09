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Новости Атака БПЛА на Киев
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Ночью дроны атаковали Киев: вспыхнули пожары в двух районах. ФОТОрепортаж

Ночью 9 сентября враг в очередной раз атаковал Киев ударными дронами. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Пожары в двух районах

Как отмечается, в результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах произошло возгорание двух грузовых автомобилей и гаража, на другом месте горело двухэтажное нежилое здание.

В настоящее время все пожары ликвидированы.

Жертв и пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на Киев продолжается: повторное попадание в Голосеевском районе в склад, в Соломенском — двое погибших (обновлено)

Последствия

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

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Киев (27412) обстрел (35305) ГСЧС (5461) Шахед (2482)
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