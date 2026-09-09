Ночью дроны атаковали Киев: вспыхнули пожары в двух районах. ФОТОрепортаж

Ночью 9 сентября враг в очередной раз атаковал Киев ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Пожары в двух районах

Как отмечается, в результате попадания в Дарницком и Голосеевском районах произошло возгорание двух грузовых автомобилей и гаража, на другом месте горело двухэтажное нежилое здание.

В настоящее время все пожары ликвидированы.

Жертв и пострадавших нет.

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Последствия















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