Дрон попал в 24-этажку в Дарницком районе Киева: есть раненые, возгорание и разрушение (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате утренней атаки дронов РФ на Киев произошло попадание в многоэтажное здание.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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В сети опубликована видеозапись сделанная на месте попадания.

Первые подробности

По его словам, в Дарницком районе БпЛА попал в 16-этажный дом.

"Экстренные службы направляются на место", — сообщил Кличко.

По данным КГВА, информация о пострадавших уточняется.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Обновленная информация

Позже Кличко уточнил, что в Дарницком районе попадание БпЛА произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей. На 12 этаже возгорание и разрушение стен. Экстренные службы работают на месте.

По данным КГВА, сейчас известно о четырех пострадавших в результате удара по жилому дому в Дарницком районе.

По состоянию на 9:18 5 человек пострадали от атаки врага утром на столицу. Троих раненых медики госпитализировали.

По данным ГСЧС, произошло разрушение конструкций 22-этажного жилого дома на уровне 11-12 этажей и возник пожар на уровне 12 этажа.

Пожарные ликвидировали возгорание и спасли 23 человека.





















Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью дроны атаковали Киев: вспыхнули пожары в двух районах.

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