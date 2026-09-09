Дрон попал в 24-этажку в Дарницком районе Киева: есть раненые, возгорание и разрушение (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате утренней атаки дронов РФ на Киев произошло попадание в многоэтажное здание.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
В сети опубликована видеозапись сделанная на месте попадания.
Первые подробности
По его словам, в Дарницком районе БпЛА попал в 16-этажный дом.
"Экстренные службы направляются на место", — сообщил Кличко.
По данным КГВА, информация о пострадавших уточняется.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Позже Кличко уточнил, что в Дарницком районе попадание БпЛА произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей. На 12 этаже возгорание и разрушение стен. Экстренные службы работают на месте.
По данным КГВА, сейчас известно о четырех пострадавших в результате удара по жилому дому в Дарницком районе.
По состоянию на 9:18 5 человек пострадали от атаки врага утром на столицу. Троих раненых медики госпитализировали.
По данным ГСЧС, произошло разрушение конструкций 22-этажного жилого дома на уровне 11-12 этажей и возник пожар на уровне 12 этажа.
Пожарные ликвидировали возгорание и спасли 23 человека.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что ночью дроны атаковали Киев: вспыхнули пожары в двух районах.
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