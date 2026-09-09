Зеленский об ударах РФ по Украине: Международное сообщество, к сожалению, реагирует недостаточно

Президент Владимир Зеленский заявил, что Москва не должна вступать в зиму с мыслью, что ракетный и дронный террор сойдет ей с рук просто так.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Утром в Киеве российский дрон нанес удар по жилому многоэтажному дому. Пострадали четыре человека. Как всегда, оперативно сработали наши спасатели: на данный момент пожар ликвидирован. Ночью в Одесской области произошло попадание по международному пункту пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой. Его работа приостановлена.

К сожалению, двое людей погибли, еще трое получили травмы, шестнадцать человек спасатели эвакуировали. Мои соболезнования родным и близким погибших. Также продолжается ликвидация последствий российской атаки в регионах: Днепр, Николаев, Запорожье, Харьковская и Житомирская области, Киевская область", — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, к сожалению, международное сообщество недостаточно реагирует на эти удары, которые фактически уносят жизни людей.

"Но реакция необходима: Москва не должна вступить в зиму с пониманием, что ракетный и дронный террор сойдет ей с рук просто так. Агрессию нужно останавливать здесь и сейчас, чтобы она не распространялась дальше. И важно, чтобы санкции и поддержка Украины эффективно работали именно на это. Партнеры, которые могут помочь, знают, что именно нужно каждый день. И я благодарю каждого, кто помогает в меру своих возможностей", — подытожил глава государства.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью дроны атаковали Киев: вспыхнули пожары в двух районах.

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